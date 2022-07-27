Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+30° в 
USD 60.22EUR 61.00
Войти в почту
42 минуты назад

Австралийка придумала, как оттирать грязные пятна со стен без ущерба краске

Газета.Ru

Профессиональная уборщица из Австралии придумала лайфхак, который быстро избавит от грязи на стенах. Об этом сообщает The Sun.

Как оттирать грязные пятна со стен без ущерба краске
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Блогер под ником @thebigcleanco из TikTok поделилась роликом, в котором эффектно удаляет пятна со стен за считанные секунды. Она заявила, что ее способ никак не влияет на качество покраски стен и не наносит ущерба покрытию.

Эксперт по уборке предложила проводить чистку в несколько этапов. Сначала следует удалить паутину, пыль и другую мелкую грязь. Затем следует взять моющее средство, стеклоомыватель и швабру для мытья стен. Смесь из средств следует распылить по поверхности и мягко протереть шваброй с тряпкой.

Блогер посоветовала не давить на швабру, чтобы не нанести ущерба поверхности стен, и не оставлять на них жидкость на долгое время. Как предупредила автор лайфхака, смесь чистящих средств может вызвать появление жирных пятен, которые потом будет тяжело вывести.

Дом и сад,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители