Как оттирать грязные пятна со стен без ущерба краске

Профессиональная уборщица из Австралии придумала лайфхак, который быстро избавит от грязи на стенах. Об этом сообщает The Sun.

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Блогер под ником @thebigcleanco из TikTok поделилась роликом, в котором эффектно удаляет пятна со стен за считанные секунды. Она заявила, что ее способ никак не влияет на качество покраски стен и не наносит ущерба покрытию.

Эксперт по уборке предложила проводить чистку в несколько этапов. Сначала следует удалить паутину, пыль и другую мелкую грязь. Затем следует взять моющее средство, стеклоомыватель и швабру для мытья стен. Смесь из средств следует распылить по поверхности и мягко протереть шваброй с тряпкой.