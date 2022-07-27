Как оттирать грязные пятна со стен без ущерба краске

Профессиональная уборщица из Австралии придумала лайфхак, который быстро избавит от грязи на стенах. Об этом сообщает The Sun.
Блогер под ником @thebigcleanco из TikTok поделилась роликом, в котором эффектно удаляет пятна со стен за считанные секунды. Она заявила, что ее способ никак не влияет на качество покраски стен и не наносит ущерба покрытию.
Эксперт по уборке предложила проводить чистку в несколько этапов. Сначала следует удалить паутину, пыль и другую мелкую грязь. Затем следует взять моющее средство, стеклоомыватель и швабру для мытья стен. Смесь из средств следует распылить по поверхности и мягко протереть шваброй с тряпкой.
Блогер посоветовала не давить на швабру, чтобы не нанести ущерба поверхности стен, и не оставлять на них жидкость на долгое время. Как предупредила автор лайфхака, смесь чистящих средств может вызвать появление жирных пятен, которые потом будет тяжело вывести.