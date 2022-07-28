7 технологий для дачи, о которых вы не думали

С наступлением жарких дней многие перебираются за город. Но проводить лето на любимой даче гораздо приятнее, когда все продумано и обустроено. В этом могут помочь технологии, которые иногда самым неожиданным образом оказываются незаменимыми помощниками на природе.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

В нашей подборке мы собрали вещи и сервисы, которые сделают дачный досуг максимально комфортным, а вечеринки с друзьями и дни с любимыми — самыми атмосферными.

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Робот-газонокосилка

Выходные на даче иногда можно сравнить с очередной частью «Миссия невыполнима» — за два дня нужно покосить весь участок или даже еще площадку за забором, если попросит любимый сосед. Робот-газонокосилка — незаменимый «работник», который освободит ваше время и сделает аккуратный газон. Сэкономленные часы можно потратить на барбекю, солнечные ванны или на посиделки с тем самым соседом. Миссия будет выполнена без вас.

Водонепроницаемая колонка

Довольно удобная штука, если вы любите плавать в бассейне или принимать душ с музыкой. От попадания воды обычные колонки могут ломаться. Если вы не хотите в очередной раз прощаться с заглохшим от воды устройством, можно поискать водонепроницаемый аксессуар. Таким колонкам не страшны брызги воды — их можно спокойно топить. Сейчас выбор подобных устройств достаточно велик: можно найти бюджетный вариант даже с подсветкой.

Качественный интернет

Для того чтобы работали все приложения и сервисы, а внезапная онлайн-конференция по работе не заставила срочно ловить сеть на крыше дома, нужен стабильный интернет. Даже чтобы посмотреть карту осадков и частоту полива гортензии, необходимо интернет-соединение. Для этого нужно лишь грамотно подобрать подходящий тариф и установить его.

Онлайн-кинотеатры

Дождливые дни на даче — одни из самых лучших. Это прекрасная возможность провести время с друзьями и близкими за просмотром любимых фильмов или спортивных матчей. Онлайн-кинотеатры избавляют от необходимости чинить так не вовремя ломающуюся антенну или довольствоваться единственным каналом. Подобных платформ с фильмами, сериалами, тв-шоу и спортивными передачами сейчас очень много — можно подобрать любую на свой вкус.

Плавающие фонарики

Плавающие фонарики могут быть разных форм: в виде лотоса, куба или шара — все зависит от того, какую атмосферу вы хотите создать. Они подойдут как для маленького дачного прудика, так и для бассейна с шумной вечеринкой. Светильники работают на обычных или солнечных батарейках и не занимают много места. Когда становится слишком темно, достаточно просто отправить такого «малыша» в плавание.

Сервисы доставки еды

Как часто вы слышите (или сами произносите) фразу: «Ой, по-моему, мы забыли…»? Дальше может следовать все что угодно: картошка, баллоны с водой, торт или шашлык. Многие магазины теперь предлагают доставку на дальние расстояния. Если вы что-то забудете купить в дороге, не придется разворачиваться на полпути. Вам привезут все, что нужно.

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