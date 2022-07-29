Раскрыт способ высушить большое количество одежды

Популярная блогерша из Великобритании раскрыла простой способ высушить большое количество белья после стирки за один раз. Соответствующий ролик она опубликовала в TikTok.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Юзерша с никнеймом capricesmum отметила, что зачастую на бельевой веревке не хватает места, чтобы расположить сразу все белье. По этой причине она показала метод развешивания вещей, для которого понадобятся простые подручные средства.

Так, женщина разместила постиранную одежду на обыкновенных вешалках и разграничила их пластиковыми прищепками, чтобы они не скользили. Лайфхак позволил сохранить дополнительное место на веревке.

Упомянутый ролик набрал более 669 тысяч просмотров. Пользователи сети принялись благодарить блогершу в комментариях.