Как организовать освещение дачного участка

Медленно погружаясь в темноту, сад постепенно утрачивает чёткие очертания. Бесформенные силуэты окутанных тьмой деревьев вызывают лёгкий трепет и даже страх. Так и хочется хоть немного оживить их неярким, чуть приглушенным светом. А порой важна не столько романтическая, сколько сугубо практическая сторона вопроса: например, как открыть калитку, если вы приехали на дачу, когда уже стемнело.

Фото: 7dach.ru 7dach.ru

У дачного освещения могут быть различные цели и задачи, и для каждой из них существуют свои решения. Сегодня речь пойдет о том, как организовать удобное и практичное освещение участка.

Видео дня

Как выбрать и расположить светильники на даче

Каких только светильников для дачи не встретишь сейчас в продаже! С эффектом отражающего света, с перекрёстным, нижним, верхним, «лунным» освещением; в виде гирлянд, декоративных фонарей, столбиков, ракушек, садовых фигур – всего не перечесть! У каждого из них — своя роль, и тут очень важно не ошибиться с выбором.

Дайте волю фантазии и представьте, каким вы хотите видеть участок при ночном освещении. Может быть, вы мечтаете, чтобы в кронах деревьев мерцали цветные фонарики, а клумбы были залиты приятным «лунным» светом? Пруд желаете оформить точечными светодиодами, создающими сказочный эффект — будто в саду деловито снуют гномы с фонариками? Расставить фонари-столбики вдоль садовых дорожек, а неоновой подсветкой оформить фонтан или водопад?

Определившись с идеями, нужно тщательно продумать количество и расположение светильников, их форму, размер, функциональность и особенности рассеивания света. Составьте план-схему освещения дачного участка. Сделать это просто: снимите ксерокопию со схемы своего участка и прямо на ней отметьте те места, где будут размещаться светильники. Не забудьте указать вид каждого из них — в соответствии со своим замыслом.

Отметили? Теперь нужно составить оптимальную электрическую схему подключения. Если вы хоть немного разбираетесь в электрике, это не станет для вас особо сложным делом. А вот для монтажа лучше пригласить специалиста. Не забывайте: дачная система освещения должна быть не только удобна в ежедневной эксплуатации, но и безопасна.

Как автоматизировать включение-выключение дачных светильников

Составляя электрическую схему подключения осветительных приборов, продумайте, каким образом вы ежедневно станете включать-выключать их. Для некоторых этот процесс превращается в ежедневный ритуал — приятный и нисколько не обременительный. Но если участок больше пресловутых шести соток, это может перерасти в проблему, особенно когда на улице слякоть и непогода.

автоматическое управление с помощью сумеречного реле;

управление с использованием «умного» астрономического реле;

использование традиционного временного реле. Решение задачи — автоматизация систем дачного освещения. Рассмотрим три наиболее бюджетных варианта:

Как отрегулировать освещение с помощью сумеречного реле

Сумеречное реле «умеет» включать свет, когда его датчики «почувствуют» ночь. Для уличных фонарей лучше использовать реле серии TW от АББ в модульном исполнении. Это реле имеет три функции регулирования света, и вы всегда можете сделать освещение чуть поярче или его приглушить.

Сумеречное реле TW от АББ продаётся в комплекте с датчиком, который легко монтируется на улице в любом удобном для вас месте. При наступлении темноты датчик автоматически срабатывает, подавая реле сигнал о включении света, а когда начинает рассветать – даёт команду о выключении. Вот такое умное приспособление. Само реле устанавливается в обычный электрощит.

Как отрегулировать освещение с помощью астрономического реле

Астрономическому реле не требуется дополнительный сигнальный датчик, чтобы включать-выключать свет. В этом его основное преимущество. Его нужно лишь программно настроить на географические координаты местности. Благодаря встроенному микропроцессору, астрономическое реле само вычислит время заката и рассвета именно для вашей местности в определённое время года.

Астрономическое реле можно запрограммировать, чтобы оно не включало свет в определённый период времени — например, когда вы отсутствуете на даче. Эта полезная функция позволяет существенно экономить электроэнергию. Кроме того, реле имеет встроенный аккумулятор, при помощи которого микропроцессор сохраняет все установленные настройки при временном отключении электропитания. Устанавливается астрономическое реле так же, как и сумеречное, – в электрощит.

Как отрегулировать освещение с помощью реле времени

Некоторые дачники используют освещение участка по минимуму, зажигая фонари или светильники только в местах, необходимых для подъезда или подхода к дому и хозяйственным постройкам. В этом случае лучше использовать традиционное реле времени для включения-отключения осветительных приборов на даче.

Реле времени, как другие виды реле, устанавливается в электрощит и управляется от обычного выключателя. Выключатель можно установить возле калитки, входной двери — там, где вам удобно. Реле времени настраивается на определённый временной интервал — например, в 2-5 мин. В этом случае при входе в калитку, например, вы вручную включаете свет, щёлкнув выключателем, а выключится он сам — после того, как вы пройдёте в дом или гараж. Причём выключится ровно через тот промежуток времени, на который вы его запрограммировали.

Помимо электрических, для декоративного освещения дачного участка можно использовать симпатичные садовые фонарики, работающие на солнечных батареях. Солнечный светильник отличается неярким гармоничным свечением. За день он аккумулирует энергию, а ночью использует ее. В продаже можно найти такие светильники различной мощности и дизайна.