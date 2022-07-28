Специалист рассказала, каких вещей в доме стоит избегать

Активная пользовательница ТикТока и специалист по уборке @thebigcleanco рассказала в своем аккаунте, что стоит учесть при ремонте и каких покупок стоит избежать, чтобы потом было проще заниматься уборкой дома.
Она перечислила 6 основных вещей, которых стоит стоит избегать при обустройстве своей квартиры или частного дома.
- Не покупать жалюзи с маленькими ламелями – на них очень быстро собирается пыль, а убирать ее довольно кропотливая работа.
- Не устанавливать квадратные раковины. Углы в таких гораздо неприятнее и труднее убирать, нежели закругленные.
- Черные смесители, по словам девушки, хоть и выглядят эффектно, – не лучшая идея.
- Не устанавливать ванну поодаль от стены, тк это пространство между ванной и стеной еще нужно уметь убирать.
- Не оставлять пустым пространство между кухонными шкафами и потолком – оно станет прекрасным "магнитом" для пыли и жира.
- Предпочитайте распашные окна раздвижным. В противном случае у вас в доме появится еще одно место, собирающее пыль и грязь больше других.