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1 час назад

Что я делаю с содой на дачном участке

Катя Кобышева

Все знают, что сода используется в выпечке. Более продвинутые знатоки моют с содой сантехнику и плиту, а также выводят с ее помощью пятна на одежде. Но многие удивятся тому, что сода может быть очень полезной в саду. "Рамблер" рассказывает, как применять соду на грядках.

Что я делаю с содой на дачном участке
Фото: UnsplashUnsplash

Против мучнистой росы

В литре воды нужно развести одну столовую ложку соли, добавить по столовой ложке растительного масла и средства для мытья посуды. Получившийся раствор заливаем в распылитель, хорошенько взбалтываем и обрабатываем растения. Обработку нужно проводить в сухую погоду один раз в неделю.

Для омоложения розовых кустов

Одну чайную ложку соды нужно развести в пяти литрах воды, добавить половину пoлoвину чaйнoй лoжки нaшaтыpнoгo cпиpтa и oдну чaйную лoжку coли. Точно также заливаем полученный раствор в распылитель и обрабатываем кусты роз в сухую погоду. Такая подкормка поможет пышному цветению и простимулирует рост новых веток.

Против сорняков

Очень раздражает трава, которая лезет на дорожках между плитками. Чтобы избавиться от нее, достаточно ее полить содовым раствором. Соды сыпьте щедро, раствор должен получиться крепким.

Против запахов

Компостная яма совершенно незаменима на дачном участке, но как же она пахнет. Приближаться к ней совершенно не хочется, и каждый раз нужно себя заставлять, а непосредственно в процессе задерживать дыхание. Но это полбеды, хуже, когда дуновением ветра приносит неприятный запах, например, в беседку, где вы обедаете. Что делать? А просто взять и присыпать кучу содой. Запах исчезнет. Повторять периодически, при появлении запаха.

Дом и сад,
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