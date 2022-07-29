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4 часа назад

Названы простые способы прогнать муравьев из огорода

Мир24

Названы простые способы прогнать назойливых муравьев из огорода. О них рассказал доктор биологических наук, профессор кафедры защиты растений РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева Сергей Попов, передает aif.ru.

Названы простые способы прогнать муравьев из огорода
Фото: Сергей Минеев МТРК «Мир»Сергей Минеев МТРК «Мир»

«В каталоге пестицидов и агрохимикатов, которые разрешены к применению на территории Российской Федерации, против муравьев есть только одно действующее вещество – диазинон. На его основе разработано несколько гранулированных препаратов», – сказал эксперт.

Один из таких вносят в муравейник на глубину в несколько сантиметров, предварительно сняв верхний слой почвы. Еще один применяют на многих земляничных, овощных и цветочных культурах, под плодовыми кустарниками – там, где есть муравейники.

«Для декоративных культур срока ожидания нет, а вот под плодовыми и ягодными культурами нельзя проводить обработку летом, только весной или после сбора урожая», – добавил профессор.

Он также добавил, что некоторые люди после снятия верхнего слоя у муравейника проливают его кипятком из чайника.

Дом и сад,Сергей Попов,
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