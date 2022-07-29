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4 часа назад

Россиянам напомнили о возможных штрафах за цветы на балконе

Мир24иещё 1

Россиянам напомнили о возможных штрафах за разведение цветов на балконе. Есть ситуации, когда наличие растений может быть расценено как нарушение архитектурного облика здания, сообщает радио Sputnik со ссылкой на директора департамента недвижимости федерального проекта «Цифровые СНТ» Федора Мезенцева.

Россиянам напомнили о штрафах за цветы на балконе
Фото:  Мир24 Мир24

Например, не следует устанавливать ящики с цветами с внешней стороны балкона. Так, чтобы они выступали за его пределы. Это может не только нарушать внешний вид здания, но и создавать помехи для работы сотрудников управляющей компании. А в некоторых случаях даже представлять опасность для их жизней, отметил эксперт.

«В этом случае собственник может получить штраф напрямую от Госжилинспекции. А еще сама управляющая компания может получить штраф за то, что ненадлежащим образом следит за состоянием балконов и общедомового имущества», – добавил Мезенцев.

Он также назвал суммы штрафов в этом случае. Для владельца квартиры сумма взыскания составит до 2,5 тысячи рублей, для управляющей компании – от 40 до 50 тысяч, а для ее директора – от четырех до пяти тысяч.

Также важно помнить и о том, что размещать горшки и ящики с цветами с внешней стороны балкона просто опасно. Если, например, во время сильного ветра они упадут вниз и причинят кому-либо ущерб, то собственник будет нести за это ответственность в полном объеме. Она может быть гражданской, если будет причинен только материальный ущерб, или уголовной. Она наступит в том случае, если какому-либо человеку будут нанесены телесные повреждения, подчеркнул эксперт.

Дом и сад,Федор Мезенцев,
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