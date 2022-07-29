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1 час назад

Как победить колорадского жука, не используя химические препараты

Крестьянская жизнь

Использование пестицидов на картофеле, баклажанах &nbsp;и помидорах по мнению многих агрономов не всегда безопасно, поскольку рядом могут гулять маленькие дети или домашние животные. Яды также могут накапливаться в плодах, употребляемых. Поэтому многие все-таки склоняются к использованию народных методов. Их эффективность и безопасность проверены многими поколениями, а ингредиенты легко найти почти в каждом доме

Как победить колорадского жука, не используя химию
Фото: Крестьянская жизньКрестьянская жизнь

Рецепт 1

Кусок хозяйственного мыла натирают на терке и замачивают в 10 литрах воды. Средство настаивают несколько часов, а после чего им можно обрабатывать пораженные кусты.

Рецепт 2

100 гр соды, 100 мл уксуса растворяют в 10 л воды. Раствором опрыскивают растения.

Рецепт 3

1 кг стеблей и листьев чистотела заливают 10 л воды. В отдельной емкости смешивают &nbsp;1 л воды и 15 гр хлористого кальция. Оба раствора соединяют и используют для опрыскивания.

Рецепт 4

200-300 гр измельченного чеснока следует залить &nbsp;ведром воды. Спустя 4 дня настаивания полученным средством можно обрабатывать всходы пасленовых.

Рецепт 5

200 гр сушеного табака залить 10 л воды и настаивать пару дней. Настой процеживают, затем им обрабатывают пораженные кусты.

Рецепт 6

Килограммов листьев грецкого ореха заливают &nbsp;10 л крутого кипятка. Раствор оставляют на 7 дней, после процеживают. Этим средством также можно опрыскивать растения.

Это далеко не исчерпывающий список народных средств, которые избавят от полосатых вредителей. Существуют и другие настои: на лопухе, болиголове пятнистом, жимолости, полыни, одуванчике, девясиле, горьком перце и др.

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