Сотрудники клининга объяснили, как чистить мебель из замши

Сотрудники клининговой службы раскрыли несколько быстрых и эффективных способов почистить замшевую мебель. Об этом сообщает Express.
Эксперты Go Cleaners London объяснили, как почистить мебель из замши. «Замша очень чувствительна к влаге, и жидкость может повредить ее», — предупредили специалисты. По их словам, избавиться от пыли, волос, шерсти питомцев можно вручную с помощью щетки для ворса или пылесосом со специальной насадкой. Сухую чистку рекомендуется делать раз в неделю.
Для борьбы с более серьезными загрязнениями сотрудники клининговой службы советуют использовать чистящие средства. Пятна от разлитых жидкостей можно удалить с помощью белого уксуса, если воспользоваться им незамедлительно. Справиться с жирными пятнами поможет тальковый порошок. Его следует посыпать на грязную поверхность и оставить на один час, после чего смахнуть остатки губкой.