Сотрудники клининга объяснили, как чистить мебель из замши

Сотрудники клининговой службы раскрыли несколько быстрых и эффективных способов почистить замшевую мебель. Об этом сообщает Express.

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Эксперты Go Cleaners London объяснили, как почистить мебель из замши. «Замша очень чувствительна к влаге, и жидкость может повредить ее», — предупредили специалисты. По их словам, избавиться от пыли, волос, шерсти питомцев можно вручную с помощью щетки для ворса или пылесосом со специальной насадкой. Сухую чистку рекомендуется делать раз в неделю.