Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+24° в 
USD 61.31EUR 62.57
Войти в почту
31 минуту назад

Сотрудники клининга объяснили, как чистить мебель из замши

Газета.Ru

Сотрудники клининговой службы раскрыли несколько быстрых и эффективных способов почистить замшевую мебель. Об этом сообщает Express.

Сотрудники клининга объяснили, как чистить мебель из замши
Фото:  Газета.Ru Газета.Ru

Эксперты Go Cleaners London объяснили, как почистить мебель из замши. «Замша очень чувствительна к влаге, и жидкость может повредить ее», — предупредили специалисты. По их словам, избавиться от пыли, волос, шерсти питомцев можно вручную с помощью щетки для ворса или пылесосом со специальной насадкой. Сухую чистку рекомендуется делать раз в неделю.

Для борьбы с более серьезными загрязнениями сотрудники клининговой службы советуют использовать чистящие средства. Пятна от разлитых жидкостей можно удалить с помощью белого уксуса, если воспользоваться им незамедлительно. Справиться с жирными пятнами поможет тальковый порошок. Его следует посыпать на грязную поверхность и оставить на один час, после чего смахнуть остатки губкой.

Дом и сад,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители