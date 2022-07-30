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35 минут назад

Можно ли протирать смартфоны и ноутбуки водкой

Ferra.ruиещё 1

Преподаватель «Московской школы программистов» Кирилл Ситнов рассказал, можно ли протирать ноутбуки и смартфоны водкой. По словам эксперта, последствия для техники зависят от жидкости, которая попала на устройство.

Можно ли протирать смартфоны и ноутбуки водкой
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Если это водка, то для микросхем этот напиток не несёт никакой угрозы. Но водка может повредить олеофобное покрытие экрана смартфона, в этом отношении нужно соблюдать аккуратность.

Зато если на ноутбук или смартфон попадёт масло, тогда это серьёзная угроза для гаджетов. Опасность не только в попадании масла на микросхемы, но и в том, что удалять его придётся с помощью высокоактивных химических средств. Эти манипуляции могут окончательно вывести устройство из строя.

«Если жир или масло попали внутрь, то единственный выход — обратиться в сервис. Потому что вымыть их можно только щелочными соединениями, а они все химически высокоактивные и подвергнут внутренние комплектующие коррозии», — предупредил Ситнов.

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