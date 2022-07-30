Можно ли протирать смартфоны и ноутбуки водкой

Преподаватель «Московской школы программистов» Кирилл Ситнов рассказал, можно ли протирать ноутбуки и смартфоны водкой. По словам эксперта, последствия для техники зависят от жидкости, которая попала на устройство.

Если это водка, то для микросхем этот напиток не несёт никакой угрозы. Но водка может повредить олеофобное покрытие экрана смартфона, в этом отношении нужно соблюдать аккуратность.

Зато если на ноутбук или смартфон попадёт масло, тогда это серьёзная угроза для гаджетов. Опасность не только в попадании масла на микросхемы, но и в том, что удалять его придётся с помощью высокоактивных химических средств. Эти манипуляции могут окончательно вывести устройство из строя.