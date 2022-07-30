3 основных болезни, которые могут поражать кориандр на грядке

Изысканный вкус зелени кориандра, который еще называют кинзой, никого не оставляет равнодушным – его либо любят, либо не переносят на дух. Что же делать, если сочная пряность заболела?

Фото: Крестьянская жизнь Крестьянская жизнь

Агрономы выделяют три основных заболевания, которые могут поразить кориандр.

1. Мучнистая роса

Мучнистая роса – грибковая инфекция. Она поражает листву растений, образуя белый налет. Лучшими условиями для развития этого заболевания – засушливая, знойная погода, а также повышенная влажность и резкие перепады температуры.

Решение: пораженные растения нужно как можно скорее убрать с грядки. Здоровые обрабатывают органическими фунгицидами: настоем древесной золы, коровяка, разведенным и сброженным настоем мульчи или раствором кисломолочной сыворотки.

2. Ржавчина

Ржавчина еще одна грибковая болезнь. Опасность ржавчины заключается в том, что после образования темно-рыжих пустул они рвутся, а споры быстро разлетаются по всему огороду.

Решение: 1 столовую ложку соды, 1 чайную ложку жидкого средства для мытья посуды или мыла, 1 столовую ложку растительного масла и 1 растолченную в порошок таблетку аспирина следует растворить в 4 литрах воды. Раствором опрыскивают растения от ржавчины 1 раз в неделю.

3. Рамуляриоз

Рамуляриоз относится к грибковым заболеваниям. Листья кориандра покрываются бурыми пятнами, а затем серым налетом. Быстрее всего инфекция распространяется при высокой влажности и низкой температуре воздуха.