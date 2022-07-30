Как подкормить виноград сейчас, чтобы получить хороший урожай

Опытные садоводы утверждают, что в период, когда ягоды становятся размером с горошину, полезно внести комплексное удобрение. Концентрация его должна быть ниже, чем весной, и не должна превышать 30 г на ведро воды. Можно для этого использовать следующие варианты: перебродившая в течение 10–12 дней навозная жижа или раствор куриного помета, которые разведены в воде из расчета 1 к 2. Перед внесением в почву настой разводят в 6–7 раз, добавляя к нему 20 г суперфосфата и 15 г калийной соли на 10–12 литров воды.