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22 минуты назад

Как подкормить виноград в конце лета, чтобы получить хороший урожай

Крестьянская жизнь

Опытные садоводы утверждают, что в период, когда ягоды становятся размером с горошину, полезно внести комплексное удобрение. Концентрация его должна быть ниже, чем весной, и не должна превышать 30 г на ведро воды. Можно для этого использовать следующие варианты: перебродившая в течение 10–12 дней навозная жижа или раствор куриного помета, которые разведены в воде из расчета 1 к 2. Перед внесением в почву настой разводят в 6–7 раз, добавляя к нему 20 г суперфосфата и 15 г калийной соли на 10–12 литров воды.

Как подкормить виноград сейчас, чтобы получить хороший урожай
Фото: Крестьянская жизньКрестьянская жизнь

Удобрив таким образом виноград, можно добиться значительного увеличения урожая, а также это поможет лучшей закладке плодовых почек для следующего года.

Одной из лучших августовских органических подкормок для корня винограда по праву считают зольный раствор. Для его приготовления в емкость на треть засыпают пепел, а оставшийся объем заполняют водой. Раствор оставляют на 10 дней, не забывая периодически помешивать. Перед тем как поливать таким удобрением виноград, питательный раствор разводят водой из расчета 1 к 9.

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