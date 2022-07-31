Эксперты рассказали, как вырастить крупные баклажаны

Эксперты рассказали, какие два удобрения помогут дачникам вырастить спелые, мясистые и крупные плоды баклажанов. Оказалось, что пасленовые не особо прихотливы в уходе, сообщает PRIMPRESS.

Фото: PRIMPRESS PRIMPRESS

Для формирования хороших, крупных плодов, баклажаны необходимо подкармливать уже с июля. В данный период лучше убрать удобрения, содержащие азот, и прибегнуть к калию и кальцию.