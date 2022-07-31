Эксперт рассказал, как спастись от змей на даче

«Затаиться и незаметно ускользнуть — самый верный способ защититься от нее. Гадюка первой не нападет. Но непременно сделает это, если вы сами захотите войти с ней в контакт. Ее яд гемолитического действия, то есть воздействует непосредственно на клетки крови, разрушая их. Нельзя прижигать место укуса, делать надрезы, накладывать жгут или принимать алкоголь с горя. Если у вас во рту нет открытых язв, порезов или травм десен, можете сами отсосать яд».