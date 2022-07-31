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39 минут назад

Эксперт Шумаков рассказал, как спастись от змей на даче

Ura.Ru

Змея не станет нападать первой, но может наброситься на человека, если он попытается войти с ней в контакт. Об этом рассказал ведущий программы «Ядовитые твари и где они обитают» Олег Шумаков.

Эксперт рассказал, как спастись от змей на даче
Фото: Ura.RuUra.Ru

«Затаиться и незаметно ускользнуть — самый верный способ защититься от нее. Гадюка первой не нападет. Но непременно сделает это, если вы сами захотите войти с ней в контакт. Ее яд гемолитического действия, то есть воздействует непосредственно на клетки крови, разрушая их. Нельзя прижигать место укуса, делать надрезы, накладывать жгут или принимать алкоголь с горя. Если у вас во рту нет открытых язв, порезов или травм десен, можете сами отсосать яд».

— рассказал Шумаков в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».

Дом и сад,Олег Шумаков,
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