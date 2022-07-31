Что надо успеть сделать на даче до конца лета

До конца лета дачники должны собрать урожай, кроме того, в этот период можно высадить некоторые культуры. Также в августе стоит задуматься о хранении урожая и о плане посадок на будущий год. Об этом «Вечерней Москве» рассказала специалист по загородному земледелию, ведущая дачных программ Марина Рыкалина.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

Она отметила, что в августе дачникам предстоит много работы.

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— До конца лета самое главное — подкормить растения осенними удобрениями, чтобы они перезимовали. После сбора урожая растения нужно кормить, чтобы они восстановили свои силы. Что касается урожая, то в августе обычно созревают сливы, малина, смородина, крыжовник, много яблок, груш и так далее, — перечислила Рыкалина.

В последний месяц лета можно посадить некоторые культуры, подчеркнула собеседница «ВМ». Так, к ним относятся клубника, редис, укроп. Если грядки не задействованы в два оборота, на освободившиеся грядки сеют сидераты — культуры, которые обогащают почву, заметила эксперт.

Важно заранее позаботиться о сохранении урожая, посоветовала специалист.

— Чтобы урожай хорошо хранился, если речь идет о фруктах и корнеплодах, желательно их еще на ветках обработать микробиологическими препаратами, чтобы во время роста не было патогенов. Чем меньше патогенов, тем лучше хранится урожай, — пояснила Рыкалина.

После сбора урожай нужно правильно хранить, отметила эксперт. Правильных условий хранения в погребе поможет достичь циркуляция воздуха. В идеале урожай лучше хранить не в погребе, а после сушки — в холодильнике, рекомендовала Рыкалина.

Важно также не класть рядом «конфликтующие» культуры, предупредила специалист.

— Картошку с яблоками вместе не хранят. У яблок вкус моментально портится. У каждого овоща есть свои секреты сохранения: морковку кто-то моет, сушит и кладет в целлофановый пакет. Можно завернуть в целлофановый пакет капусту. Овощи «дышат» и при сильной влажности портятся, — объяснила Рыкалина.