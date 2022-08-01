Эксперты объяснили, почему чернеют листья яблони

Некоторые садоводы жалуются, что нижние листья у яблони по краям покрываются черными пятнами и крошатся. Эксперты aif.ru заявили, что такая картина может наблюдаться при ожогах корневой системы.

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Отмечается, что почернение листовой пластины на листьях яблони – признак неинфекционного симптома. Это свидетельствует о том, что ни вирусное, ни грибное, ни бактериальное заболевание растение не поразило.

«У молодых деревцев такая картина наблюдается при недостаточном поливе, а у более взрослых – при ожогах корневой системы»,

– говорится в материале издания.