Выбор люстры для своего дома

Освещение играет важнейшую функцию в дизайне интерьера дома. Люстры и светильники - привычная и необходимая часть любого интерьера.

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Выбор красивой люстры в гостиную или симпатичного светильника в детскую комнату не так легок, как кажется на первый взгляд.

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Люстра, безусловно, является важным предметом в интерьере помещения. Ведь правильно подобранная и подходящая по дизайну люстра на www.lampadia.ru/catalog/lyustry позволит выигрышно осветить любое помещение. В то время как выбранная наспех мало того что будет выглядеть неуместно, так еще и может утомлять глаза своим светом.

Поэтому, выбирая люстру, нужно прежде всего ориентироваться на высоту помещения. Поскольку в комнате с высокими потолками можно повесить кукую угодно люстру, главное, чтобы она удачно сочеталась с другими предметами интерьера.

В то же время низкие потолки будут казаться еще ниже, если на них повесить классическую люстру. Поэтому лучшим вариантом будет светильник с небольшим, достаточно плоским плафоном.

Классические хрустальные люстры, без сомнения, очень красивы. Но нужно иметь в виду, что обилие хрусталя создает блики, которые способны довольно быстро утомить глаза.

Поэтому любителям подобных светильников лучше всего сделать двойной выключатель, который позволит избежать слишком яркого освещения комнаты.

Вообще, что касается освещения, то наиболее комфортным считается получаемое от направленного к потолку плафона. В этом случае свет в комнате несколько рассеянный, но очень уютный.

Цветные люстры довольно интересны, но нужно учитывать, что подобное освещение может существенно повлиять как на цвет находящихся в комнате предметов, так и на внешний вид людей, причем не в лучшую сторону.

Сейчас довольно распространенным дизайнерским решением является освещение разных зон в комнате, причем самая большая люстра вешается, как правило, над обеденным столом.