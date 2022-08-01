Как цветовая гамма спальни влияет на качество сна

Врач-психотерапевт, сомнолог Елена Колесниченко рассказала Москве 24, что для хорошего сна расцветка интерьера спальни просто не должна раздражать человека.
"Часто можно слышать рассуждения о том, что стоит только покрасить спальню в цвета синей гаммы, как все в ней начнут засыпать сном младенца. Те, у кого спальня фиолетовая, якобы обречены на бессонницу. Но это так не работает”,
– отметила врач.
По ее словам, цветовое восприятие у всех людей разное. Некоторые вовсе не различают оттенки из-за врожденных особенностей зрительного анализатора. К тому же восприятие способно меняться в течение жизни, так как с возрастом хрусталик глаза мутнеет и начинает желтеть.
Плюс влияние цвета на наши эмоции сильно связано с индивидуальным опытом и личными ассоциациями.
К тому же цветовая монотонность в интерьере без контрастных деталей может вызывать у человека дискомфорт и тревогу из-за недостаточной стимуляции зрительного нерва.
Еще одно правило, которому стоит следовать: оформляйте спальни, выходящие на южную сторону, в холодных тонах, а на северную – в теплых, посоветовала сомнолог.
Есть результаты исследований, которые показывают, что это поможет добиться в комнате ощущения комфорта.
Эксперт также упомянула о красных тонах и неоновых оттенках в интерьере. По ее словам, на некоторых людей они действуют раздражающе и даже способны повышать артериальное давление, ускорять пульс. Однако если такие реакции и возникают, то только в самом начале, по прошествии времени человек привыкает.