Как цветовая гамма спальни влияет на качество сна

Врач-психотерапевт, сомнолог Елена Колесниченко рассказала Москве 24, что для хорошего сна расцветка интерьера спальни просто не должна раздражать человека.

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"Часто можно слышать рассуждения о том, что стоит только покрасить спальню в цвета синей гаммы, как все в ней начнут засыпать сном младенца. Те, у кого спальня фиолетовая, якобы обречены на бессонницу. Но это так не работает”,

– отметила врач.

По ее словам, цветовое восприятие у всех людей разное. Некоторые вовсе не различают оттенки из-за врожденных особенностей зрительного анализатора. К тому же восприятие способно меняться в течение жизни, так как с возрастом хрусталик глаза мутнеет и начинает желтеть.

Плюс влияние цвета на наши эмоции сильно связано с индивидуальным опытом и личными ассоциациями.

К тому же цветовая монотонность в интерьере без контрастных деталей может вызывать у человека дискомфорт и тревогу из-за недостаточной стимуляции зрительного нерва.

Еще одно правило, которому стоит следовать: оформляйте спальни, выходящие на южную сторону, в холодных тонах, а на северную – в теплых, посоветовала сомнолог.

Есть результаты исследований, которые показывают, что это поможет добиться в комнате ощущения комфорта.