Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+23° в 
USD 61.31EUR 62.57
Войти в почту
1 час назад

Как цветовая гамма спальни влияет на качество сна

Москва24

Врач-психотерапевт, сомнолог Елена Колесниченко рассказала Москве 24, что для хорошего сна расцветка интерьера спальни просто не должна раздражать человека.

Как цветовая гамма спальни влияет на качество сна
Фото: Сетевое издание m24.ruСетевое издание m24.ru

"Часто можно слышать рассуждения о том, что стоит только покрасить спальню в цвета синей гаммы, как все в ней начнут засыпать сном младенца. Те, у кого спальня фиолетовая, якобы обречены на бессонницу. Но это так не работает”,

– отметила врач.

По ее словам, цветовое восприятие у всех людей разное. Некоторые вовсе не различают оттенки из-за врожденных особенностей зрительного анализатора. К тому же восприятие способно меняться в течение жизни, так как с возрастом хрусталик глаза мутнеет и начинает желтеть.

Плюс влияние цвета на наши эмоции сильно связано с индивидуальным опытом и личными ассоциациями.

К тому же цветовая монотонность в интерьере без контрастных деталей может вызывать у человека дискомфорт и тревогу из-за недостаточной стимуляции зрительного нерва.

Еще одно правило, которому стоит следовать: оформляйте спальни, выходящие на южную сторону, в холодных тонах, а на северную – в теплых, посоветовала сомнолог.

Есть результаты исследований, которые показывают, что это поможет добиться в комнате ощущения комфорта.

Эксперт также упомянула о красных тонах и неоновых оттенках в интерьере. По ее словам, на некоторых людей они действуют раздражающе и даже способны повышать артериальное давление, ускорять пульс. Однако если такие реакции и возникают, то только в самом начале, по прошествии времени человек привыкает.

Дом и сад,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители