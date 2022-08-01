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46 минут назад

Назван способ быстро очистить руки от суперклея

Москва24

Врач-терапевт Олег Абакумов призвал не сдирать суперклей с рук, если он попал на кожу вов время ремонтных работ. Об этом сообщает "Газета.ру".

Назван способ быстро очистить руки от суперклея
Фото: Сетевое издание m24.ruСетевое издание m24.ru

По словам специалиста, следует избегать и средств, раздражающих кожу. В частности, к таковым относится средство для снятия лака – его применение может спровоцировать термический ожог.

"Вазелин хорошо размягчает клей, можно попробовать нанести его тонким слоем и не растирать. Жидкость для снятия лака с ацетоном, которую часто в таких случаях используют, может вызвать аллергию и жжение на коже, потому что придется много тереть",

– заявил Абакумов.

В качестве народного средства терапевт также допустил использование масла и маргарина. В случае, если устранения клея привело к ранке, потребуется обработка хлоргексидином с последующим нанесением пластыря.

Дом и сад,Олег Абакумов,
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