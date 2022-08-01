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1 час назад

Почему нельзя гладить постельное белье

WomanHit.ru

Специалисты уверены, это занятие крадет время и может серьезно навредить.

Почему нельзя гладить постельное белье
Фото: WomanHit.ruWomanHit.ru

Глажка для многих входит в топ нелюбимых домашних дел, а гладить постельное белье после стирки — настоящее мучение. Лень этим заниматься? Отлично! Специалисты уверены, что это занятие не только сложное, но и бесполезное.

Да, у глажки постельного белья есть свои плюсы, но их не так много:
  • При высокой температуре погибают бактерии и вирусы;
  • Белье становится мягче и приятнее для кожи;
  • Льняное и хлопковое белье после стирки теряет вид, а глажка снова делает его опрятным.

Почему не стоит гладить белье

Волокна натуральных и искусственных тканей одинаково реагируют на высокую температуру: они становятся хрупкими, поэтому белье быстрее рвется и протирается.

Постельное после глажки выцветает, становится блеклым и теряет первоначальный вид. К тому же, из-за высокой температуры волокна слипаются и теряют способность впитывать влагу: летом это особенно заметно, утром простыни и наволочки остаются влажными и их приходится сушить.

Если же вы боитесь, что на белье останутся вирусы и бактерии, выбирайте режим стирки при высокой температуре. При 90 градусах большинство бактерий погибнет, поэтому глажка не потребуется.

Но при любом режиме стирки на белье остаются частицы порошка или геля, во время глажки она испаряются в воздух и могут стать причиной аллергии.

И наконец, стоит сэкономить свое время и потратить его на более приятные дела: общение с близкими, просмотр фильма или тренировку.

Когда постельное белье все же нужно гладить

Исключением, когда постельное стоит дополнительно обработать утюгом, должны стать вещи малыша. Конечно, если в семье есть человек с кожными заболеваниями, его белье тоже стоит проглаживать, чтобы избежать осложнений. Если же вы привыкли гладить белье или к вам в гости собираются гости, попробуйте заменить утюг на отпариватель: он меньше влияет на ткань, да и времени такая глажка займет куда меньше.

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