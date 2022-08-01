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1 час назад

Почему постельное белье лучше не гладить: объясняют ученые

Мира Маркина

Прекрасные новости для тех, кто ненавидит часами стоять с горячим утюгом и наглаживать горы пододеяльников и простыней: ученые выяснили, чем опасен сон на выглаженном белье. Что с ним не так, читайте в материале «Рамблера».

Почему постельное белье лучше не гладить: объясняют ученые
Фото: stock.adobe.comstock.adobe.com

Специалисты из Великобритании выяснили, что после глажения (тем более — с паром) меняются физические характеристики натуральной ткани. Постельное белье становится менее проницаемым для воздуха и плохо впитывает влагу. К коже не поступает кислород, а пот, выделяемый порами во время сна, остается на поверхности ткани.

Кстати, если постельное белье хорошо встряхнуть перед тем, как развешивать после стирки, не давать пересохнуть и аккуратно складывать на хранение, ваши пододеяльники, простыни и наволочки останутся вполне себе гладкими, не потеряв при этом в качестве.

Но как же быть с детским бельем, ведь горячий утюг помогает его дезинфицировать? И тут у ученых есть ответ — польза от этого действия мнимая. В обычных домах на выстиранном постельном нет таких возбудителей страшных заболеваний, с которыми необходимо бороться горячим утюгом.

Подведем итоги: теперь у вас есть еще один железный аргумент не гладить постельное белье — не благодарите.

Дом и сад,
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