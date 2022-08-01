Эксперт рассказал, как правильно поливать растения летом на даче

Селькор, председатель Общероссийской организации «Садоводы России» Андрей Туманов рассказал как нужно правильно поливать растения летом на даче.
По его словам, для полива необходимо использовать теплую воду насыщенную кислородом. При этом поливать растения нужно с помощью воды из скважин и колодцев, которую только подняли из-под земли.
— Самая лучшая вода, которая нагрелась на солнышке. Для этого садоводы ставят бочки, наливают воды. Бочка эта постоит на солнышке и все, на следующий день поливайте, — объяснил Туманов.
Растение нужно поливать в зависимости от участка и климатических условий. Так, специалист советует поливать садовый участок регулярно и своевременно, а также рыхлить землю перед поливом, не допуская образования корки для доступа воздуха.
Кроме того, у каждого растения свои требования к частоте и обильности полива, которые нужно изучать индивидуально и соблюдать. Одинаковый подход к разным культурам может плохо отразиться на их состоянии и урожайности, пишет Пятый канал.