Эксперт рассказал, как правильно поливать растения летом на даче

Селькор, председатель Общероссийской организации «Садоводы России» Андрей Туманов рассказал как нужно правильно поливать растения летом на даче.

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По его словам, для полива необходимо использовать теплую воду насыщенную кислородом. При этом поливать растения нужно с помощью воды из скважин и колодцев, которую только подняли из-под земли.

— Самая лучшая вода, которая нагрелась на солнышке. Для этого садоводы ставят бочки, наливают воды. Бочка эта постоит на солнышке и все, на следующий день поливайте, — объяснил Туманов.

Растение нужно поливать в зависимости от участка и климатических условий. Так, специалист советует поливать садовый участок регулярно и своевременно, а также рыхлить землю перед поливом, не допуская образования корки для доступа воздуха.