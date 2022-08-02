Почему собаки боятся пылесоса?

Многие новоиспечённые хозяева домашних животных не понимают, что простой процесс уборки может стать травмирующим опытом для их питомцев. Зачастую собаки боятся пылесоса, а потому их реакция на эту ужасающую машину может варьироваться от перехода в режим атаки до скорейшего бегства. Поскольку пылесосы – это необходимое зло, лучший способ помочь вашему хвостику перенести уборку – это приучить его к положительным ассоциациям со своим заклятым врагом.

Фото: Petstory Petstory

Причины, почему собака может бояться пылесоса

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Чаще всего при появлении пылесоса наши питомцы демонстрируют поведение, вызванное страхом. Например, они могут дрожать, прятаться, лаять на пылесос или даже пытаться защитить от него своего человека. В основе вопроса, почему собаки вообще боятся пылесоса, лежат четыре основные причины.

Звук

Пылесосы очень громкие. Звук, который они издают, может быть неприятен или даже болезнен для наших собак. Если даже нам пылесосы кажутся шумными, то собаки, чей слух значительно лучше нашего, воспринимают звук пылесоса как ещё более неприятный и раздражающий.

По данным учёных, собаки способны слышать звуковые частоты, по крайней мере, в три раза выше, чем может воспринять человеческое ухо. Как и в случае с грозой, страх многих четверолапых перед пылесосами может быть обусловлен громкими высокочастотными звуками, издаваемыми машиной.

Запах

Обоняние у собак также очень сильное. Хотя вы можете этого не замечать, ваш пылесос усиливает множество непривычных ароматов, которые может уловить ваш питомец. Вы можете ощутить только теплый запах свежепропылесошенной гостиной, в то время как четвероногий друг чувствует пыль и старые частицы, давно осевшие под вашим диваном. Так как собаки сильно полагаются на своё острое обоняние при восприятии мира, легко понять, почему они тревожатся.

Дискомфорт

Животные, которые и так чувствительны к звукам или нервны, могут испытывать особый дискомфорт, когда в доме работает пылесос. Некоторые собаки боятся пылесоса, так как воспринимают устройство как нечто преследующее их, или как возможного опасного нарушителя, вторгшегося в их дом.

Негативный опыт

Многие питомцы могут входить в оцепенение при виде пылесосов из-за негативного опыта, полученного ранее. Владельцы собак никогда не должны дразнить или гоняться за своим питомцем с пылесосом, а также позволять своим детям запугивать животное страшным устройством. Это только усугубит фобию собаки и в дальнейшем помешает вашим попыткам снять напряжение животного.

А что с роботом-пылесосом?

Владельцы домашних животных всё чаще приобретают роботы-пылесосы, которые можно запрограммировать на самостоятельную уборку дома. Это отличный способ предотвратить скопление шерсти домашних животных по всей квартире, но движение пылесоса будет более непредсказуемым, поскольку такие роботы работают автоматизированно. Это означает, что пылесос может столкнуться с вашей собакой, если она не уйдет с дороги. Такой хаотичный движущийся объект может сильно напугать вашего питомца.

По этой причине лучше присматривать за собакой во время работы робота. Первое знакомство хвостика с роботом-пылесосом стоит начать так же, как и с любым другим пылесосом: дать животному возможность исследовать его в выключенном состоянии.

Поощряйте любое взаимодействие с пылесосом. Также может быть полезно дать четверолапому спокойно понаблюдать за объектом или подозвать любимца к себе перед тем, как пылесос подъедет к нему, чтобы помочь животному понять, когда нужно отойти с дороги.

Как отучить собаку бояться пылесоса?

Подходите к знакомству своего животного с пылесосом последовательно. Если у вас есть щенок, начинайте занятия с самого раннего возраста. Процесс станет проще, если друг или член семьи поможет вам либо работать с собакой, либо двигать пылесос. Это поможет вам избежать проблем при уборке в будущем.

Шаг 1. Выключите пылесос

Вынесите пылесос в комнату, но не включайте его. Позвольте собаке исследовать объект, но не форсируйте события и не заставляйте её приближаться к “врагу”. Хвалите и поощряйте питомца лакомствами, когда он начинает проявлять интерес к предмету или исследует его, начиная с простого взгляда из другого конца комнаты.

Шаг 2. Перемещение пылесоса

Далее необходимо приучить собаку к мысли о том, что пылесос может двигаться. Начните двигать пылесос по комнате, не включая его, и одновременно с этим угостите хвостика лакомства с удобного для него расстояния. Для некоторых комфортным расстоянием может стать другой конец квартиры, для других это может быть просто другая часть комнаты. Хвалите и поощряйте собаку.

Шаг 3. Включите пылесос

Когда ваш четвероногий друг начнёт спокойно реагировать на выключенный пылесос, можно попробовать включить устройство. Для начала убедитесь, что собака находится на комфортной дистанции, и приготовьте много лакомств. Когда пылесос будет включен, хвалите животное и предлагайте лакомства каждый раз, когда ваш компаньон будет спокойно смотреть в сторону предмета.

Запаситесь терпением

Работайте в темпе вашей собаки, чтобы создать комфорт вокруг процесса обучения. Если пушистый начинает лаять, убегать, вырываться или проявлять любые другие нежелательные реакции, связанные со стрессом, значит, вы немного перестарались и нужно сделать перерыв.