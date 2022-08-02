Как убрать неприятный запах в квартире и найти источник

Наверняка вы замечали, что запах — это самое главное, что влияет на первое впечатление о доме. Вы еще не успели войти, а уже почувствовали, чем пахнет в квартире, для этого достаточно едва приоткрыть дверь. Но бывает так, что дома стабильно неприятно пахнет. «Рамблер» рассказывает, как найти источник запаха и навсегда ликвидировать.

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Важно — определить откуда пахнет, от этого зависит и способ борьбы, иногда придется пойти на самые радикальные меры, но начнем от простого к сложному. Если сходу источник запаха определить не удалось, сделать нужно следующее. Открываете все форточки в квартире, чтобы проветрить помещение. Через 15-30 минут закрываете и уходите из дома хотя бы на час, а можно и на целый день. Вернувшись с прогулки, обойдите квартиру и хорошенько принюхайтесь. Скорее всего, вы сможете понять, что же источает такой неприятный запах, и действовать точечно.

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Вещи

Самое простое — взять и постирать. Очень часто в прихожей скапливается одежда, особенно в период межсезонья. Нужно рассортировать вещи, постирать и убрать те, которые вы не будете носить в ближайшее время. Точно также нужно поступить с остальным текстилем: пледы, покрывала, шторы, декоративные подушки нужно выстирать и высушить.

Мягкая мебель и ковры

Вообще текстиль очень впитывает все запахи. То, что нельзя постирать, можно почистить. Возьмите соду, пересыпьте в просторный контейнер, добавьте несколько капель любимого эфирного масла, накройте крышкой и оставьте на несколько часов. Затем рассыпьте по мягкой мебели, коврам и коврикам, которые нельзя стирать, а через час пропылесосьте. Если такой способ не помог избавиться от запахов, вызывайте специальную химчистку. Они очистят мягкую мебель, ковры и матрасы.

Вентиляция

Вообще-то в домах с газовыми плитами вентиляцию должны проверять дважды в год, а в тех, что с электрическими — один раз в год. Этим занимается управляющая компания. Проверьте свою вентиляцию — поднесите горящую спичку или свечку, если пламя не отклоняется в сторону вентиляции, значит нет тяги и нужно устранять эту проблему. Еще один способ — бумажный лист — он должен держаться за счет силы тяги, если этого не происходит, нужно вызывать специалистов. Это входит в обязанности управляющей компании, а вам нужно оставить заявку.

Канализация

Внимательно осмотрите унитаз и пол вокруг него, если видите воду на полу, нужно вызывать мастера-сантехника, который проверит правильность установки и устранит проблему. Еще одна причина — забитые трубы. Запах может идти из раковины. Проблема решается специальным средством для прочистки труб или вантузом.

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Мусорное ведро

Мусор нужно выносить ежедневно, а ведро — регулярно мыть. На дно ведра можно положить салфетку, на которую предварительно капнули несколько капель эфирного масла. Также некоторые насыпают немного соды, чтобы было чисто и приятно пахло.

Холодильник

Регулярно устраивайте ревизию, чтобы выбросить испорченные продукты. Не ждите пока там заведутся новые формы жизни со своими представлениями о прекрасных запахах. Для профилактики можно купить специальные средства, а можно поставить небольшой открытых контейнер с содой или активированным углем.

Корпусная мебель

Если мебель сделана из ДСП, она может распространять запах формальдегида. Это очень вредно, особенно если на такую мебель будут попадать солнечные лучи. Если вы привезли в дом новую мебель и заметили сильный запах, верните ее в магазин. Слишком сильный запах может появиться из-за нарушения технологии производства. Если мебель у вас достаточно давно, проверьте все кромки, купите специальную кромочную ленту и приклейте там, где производитель решил этого не делать, чтобы сэкономить. А также сделайте перестановку, чтобы убрать мебель из-под прямых солнечных лучей. К сожалению, полностью формальдегид не выветрится никогда, но минимизировать его влияние можно.

Если сгорел обед на плите

Конечно, за плитой необходимо следить, но ситуации бывают разные. Отвлекся, забыл, уснул — и вот вся кухня в дыму, а в кастрюле угольки. Кастрюлю можно сразу выбросить, не убивая драгоценное время на попытки ее отмыть. А дальше нужно сделать следующее:

Проветрить квартиру

Расставить, где только можно, емкости с водой, вода отлично убирает запахи

Развесить мокрые полотенца

Сжечь лавровый лист

Если вы курите

Или не вы, а кто-то из членов вашей семьи. Постарайтесь договориться о том, что в доме курить нельзя, лучше это делать на балконе, а еще лучше и вовсе на улице. Купите специальные освежители воздуха, нейтрализующие запах табака. Стирайте одежду, в том числе домашнюю, чаще, чем обычно, поскольку ткани очень впитывают табачный запах.

Если в доме животные

Собак нужно выгуливать, а у кошек регулярно мыть и менять лотки. Причем лотков в доме должен быть на один больше, чем кошек. Идеально, если вы поставите лотки в двух местах. Следите за чистотой, а для подстраховки купите специальное средство, нейтрализующее запахи, такие продаются в ветеринарных клиниках, аптеках и зоомагазинах. Если животное допустило оплошность, для мытья этого места используйте соду, уксус и перекись водорода. Сначала полейте уксусом, потом засыпьте содой и промойте все с перекисью.

Если нашли плесень

Победить плесень сложно, но можно. Главное быть — упорным и настырным. Плесень появляется из-за сырости, а значит нужно постоянно бороться с влажностью. Просушить помещение можно с помощью тепловых пушек, а плесень уничтожить — с помощью специальных средств.

Что еще можно сделать

Не пренебрегайте ароматическими саше — их можно разложить в шкафах и комодах. Купите специальный аромат для дома в магазине или сделайте его сами. Возьмите любимые эфирные масла, смешайте их с маслом-эмульгатором, например, персиковым или маслом виноградных косточек и добавьте туда немного спирта. Перелейте смесь в диффузор и поместите туда деревянные палочки.

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В ванной и на кухне можно поставить вазочки с содой, активированным углем или кофе. Все это может быстро впитывать посторонние запахи, оставляя воздух в помещении свежим.