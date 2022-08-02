Как убрать неприятный запах в квартире и найти источник

Наверняка вы замечали, что запах — это самое главное, что влияет на первое впечатление о доме. Вы еще не успели войти, а уже почувствовали, чем пахнет в квартире, для этого достаточно едва приоткрыть дверь. Но бывает так, что дома стабильно неприятно пахнет. «Рамблер» рассказывает, как найти источник запаха и навсегда ликвидировать.
Важно — определить откуда пахнет, от этого зависит и способ борьбы, иногда придется пойти на самые радикальные меры, но начнем от простого к сложному. Если сходу источник запаха определить не удалось, сделать нужно следующее. Открываете все форточки в квартире, чтобы проветрить помещение. Через 15-30 минут закрываете и уходите из дома хотя бы на час, а можно и на целый день. Вернувшись с прогулки, обойдите квартиру и хорошенько принюхайтесь. Скорее всего, вы сможете понять, что же источает такой неприятный запах, и действовать точечно.
Самое простое — взять и постирать. Очень часто в прихожей скапливается одежда, особенно в период межсезонья. Нужно рассортировать вещи, постирать и убрать те, которые вы не будете носить в ближайшее время. Точно также нужно поступить с остальным текстилем: пледы, покрывала, шторы, декоративные подушки нужно выстирать и высушить.
Вообще текстиль очень впитывает все запахи. То, что нельзя постирать, можно почистить. Возьмите соду, пересыпьте в просторный контейнер, добавьте несколько капель любимого эфирного масла, накройте крышкой и оставьте на несколько часов. Затем рассыпьте по мягкой мебели, коврам и коврикам, которые нельзя стирать, а через час пропылесосьте. Если такой способ не помог избавиться от запахов, вызывайте специальную химчистку. Они очистят мягкую мебель, ковры и матрасы.
Вообще-то в домах с газовыми плитами вентиляцию должны проверять дважды в год, а в тех, что с электрическими — один раз в год. Этим занимается управляющая компания. Проверьте свою вентиляцию — поднесите горящую спичку или свечку, если пламя не отклоняется в сторону вентиляции, значит нет тяги и нужно устранять эту проблему. Еще один способ — бумажный лист — он должен держаться за счет силы тяги, если этого не происходит, нужно вызывать специалистов. Это входит в обязанности управляющей компании, а вам нужно оставить заявку.
Внимательно осмотрите унитаз и пол вокруг него, если видите воду на полу, нужно вызывать мастера-сантехника, который проверит правильность установки и устранит проблему. Еще одна причина — забитые трубы. Запах может идти из раковины. Проблема решается специальным средством для прочистки труб или вантузом.
Мусор нужно выносить ежедневно, а ведро — регулярно мыть. На дно ведра можно положить салфетку, на которую предварительно капнули несколько капель эфирного масла. Также некоторые насыпают немного соды, чтобы было чисто и приятно пахло.
Регулярно устраивайте ревизию, чтобы выбросить испорченные продукты. Не ждите пока там заведутся новые формы жизни со своими представлениями о прекрасных запахах. Для профилактики можно купить специальные средства, а можно поставить небольшой открытых контейнер с содой или активированным углем.
Если мебель сделана из ДСП, она может распространять запах формальдегида. Это очень вредно, особенно если на такую мебель будут попадать солнечные лучи. Если вы привезли в дом новую мебель и заметили сильный запах, верните ее в магазин. Слишком сильный запах может появиться из-за нарушения технологии производства. Если мебель у вас достаточно давно, проверьте все кромки, купите специальную кромочную ленту и приклейте там, где производитель решил этого не делать, чтобы сэкономить. А также сделайте перестановку, чтобы убрать мебель из-под прямых солнечных лучей. К сожалению, полностью формальдегид не выветрится никогда, но минимизировать его влияние можно.
Конечно, за плитой необходимо следить, но ситуации бывают разные. Отвлекся, забыл, уснул — и вот вся кухня в дыму, а в кастрюле угольки. Кастрюлю можно сразу выбросить, не убивая драгоценное время на попытки ее отмыть. А дальше нужно сделать следующее:
Или не вы, а кто-то из членов вашей семьи. Постарайтесь договориться о том, что в доме курить нельзя, лучше это делать на балконе, а еще лучше и вовсе на улице. Купите специальные освежители воздуха, нейтрализующие запах табака. Стирайте одежду, в том числе домашнюю, чаще, чем обычно, поскольку ткани очень впитывают табачный запах.
Собак нужно выгуливать, а у кошек регулярно мыть и менять лотки. Причем лотков в доме должен быть на один больше, чем кошек. Идеально, если вы поставите лотки в двух местах. Следите за чистотой, а для подстраховки купите специальное средство, нейтрализующее запахи, такие продаются в ветеринарных клиниках, аптеках и зоомагазинах. Если животное допустило оплошность, для мытья этого места используйте соду, уксус и перекись водорода. Сначала полейте уксусом, потом засыпьте содой и промойте все с перекисью.
Победить плесень сложно, но можно. Главное быть — упорным и настырным. Плесень появляется из-за сырости, а значит нужно постоянно бороться с влажностью. Просушить помещение можно с помощью тепловых пушек, а плесень уничтожить — с помощью специальных средств.
Не пренебрегайте ароматическими саше — их можно разложить в шкафах и комодах. Купите специальный аромат для дома в магазине или сделайте его сами. Возьмите любимые эфирные масла, смешайте их с маслом-эмульгатором, например, персиковым или маслом виноградных косточек и добавьте туда немного спирта. Перелейте смесь в диффузор и поместите туда деревянные палочки.
В ванной и на кухне можно поставить вазочки с содой, активированным углем или кофе. Все это может быстро впитывать посторонние запахи, оставляя воздух в помещении свежим.
Также можно купить очиститель или мойку воздуха. Изучите вопрос, подберите аппарат по характеристикам и не забывайте его включать. Особенно актуальными мойки воздуха становятся для тех, у кого есть дети.