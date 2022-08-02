Чем защитить лилии, хосты и картофель от жука пожарника

В последние годы частыми гостями в цветниках стали насекомые семейства жуков-листоедов. Например, трещалка лилейная (лат. Lilioceris lilii), которую в народе называют «жук пожарник», питающееся листьями, почками, стеблями, цветами лилейных, не против покормиться и на картофеле.

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В просторечии жука часто называют «пожарником» из-за его красного цвета. Еще его называют жуком-пискуном. Чувствуя опасность, жук издает высокий звук, исходящий из брюшной области, чтобы напугать хищника. Отсюда его название.

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Распознать этого вредителя несложно – у жука ярко-красные надкрылья, а все остальное: усы, голова, лапки и брюшко, — черные. Длина тела составляет 6—9 мм. Из-за схожей окраски лилейную трещалку часто путают с близкородственной луковой трещалкой (Lilioceris merdigera), у которой кроме спины красными являются также голова и ноги.

Взрослые особи и личинки питаются преимущественно листьями.

Кроме всех видов лилий, жук уничтожает листву таких растений, как рябчик, табак, картофель, ландыш майский, хоста и штокроза.

Из-за ярко-красной окраски спинки лилейный жук особенно хорошо виден на лепестках и зелени лилий. Однако при приближении человека жук сваливается с листьев на землю и переворачивается, пряча свои красные крылья под черным брюшком. При этом его брюшко сливается с землей — упавший жучок внешне «превращается» в один из многочисленных комочков почвы. Считается, что жук является непривлекательным для птиц из-за своего вкуса. Яйца Lilioceris lilii откладывает преимущественно на лилиях, и потомство развивается только на растениях этого рода. Очень редко кладка яиц происходит на других растениях.

Выделяют несколько методов борьбы с жуком – физический, биологически, химический и народный.

Самый простой способ уничтожения жука трещалки – это механическое удаление. Такой вариант позволяет сократить количество особей. Например, можно использовать: сбор руками; полив растений под напором прохладной водой; стряхивание жучков в пленку, предварительно постеленную на почву; стряхивание на картонку, намазанную липким веществом.

Химическим способом борьбы является применение инсектицидных препаратов, но индивидуальных препаратов, предназначенных для борьбы именно с красными жуками, нет.

Некоторые садоводы предпочитают использовать средства, содержащие экстракты Азадирахты индийской, также хорошо уничтожают и личинок, и молодых особей, не нанося вреда остальным насекомым, мягкие природные пестициды на основе пиретринов (веществ, содержащихся в пиретруме — ромашке далматской, которые поражают нервную систему вредителей). Среди средств борьбы есть и биологический вариант, его используют лишь отдельные промышленные хозяйства под пристальным наблюдением специалистов.

Народными средствами от красных жуков является опрыскивание натуральными растворами или настоями (сухой горчицы, золы, хозяйственного мыла, полыни и пр.). Это позволяет отпугнуть взрослых насекомых от посадок, но не уничтожить их. Часть только что вылупившихся из яиц личинок погибает. Обработка проводится не реже одного раза в неделю.