5 простых способов  ускорить созревание помидоров на лозе

В целом, все помидоры должны начать краснеть примерно через 6-8 недель после опыления цветков. Как правило, черри поспевают быстрее крупноплодных, которым нужно больше времени, чтобы достичь зеленой зрелой стадии для перехода к красной.

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Плоды томата краснеют из-за ликопина, природного химического вещества, однако, независимо от того, насколько рано они были высажены в теплицы или в открытый грунт, всегда найдутся упрямцы с зелеными плодами, хотя казалось бы, им давно пора уже поспеть.

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В чем дело?

Так происходит потому, что будучи выходцем из тропиков, томат не имеет тех же биохимических триггеров, которые есть у других растений, чтобы быстро производить семена при понижении температуры.

Созревание томатов также вызывается химическим веществом под названием этилен. Оно не имеет запаха и вкуса, но когда помидор достигает стадии зрелости, он начинает вырабатывать этилен, и плоды краснеют.

Вы, наверное, покупали помидоры в супермаркетах, которые были собраны зелеными и прошли промышленную обработку этиленом: они мучнистые и не слишком приятные, правда? Домашние помидоры, созревшие на лозе, естественным образом вырабатывают этилен, поэтому они такие вкусные. И чтобы получить этот незабываемый вкус, придется вмешаться одним из предложенных способов или несколькими сразу.

Обезглавить

Если вы отщипнете или срежете верхушку растения томата – просто удалите кончик главного стебля над самым верхним цветком, это остановит рост и помидоры прекратят производить больше цветов, переключаясь на созревание уже имеющихся плодов.

Другой вариант – срезать стебель чуть выше первого бокового побега, который растет от основого вертикального стебля. У вас останется черенок для размножения нового растения, которое можно затем выращивать в помещении зимой.

Проредить листья, удалить пасынки и цветки

Удалите нижние листья томата, чтобы растение могло вкладывать больше энергии в производство плодов. Также срежьте все больные листья. Пятнистые, с признаками плесневого гриба или любые подозрительно нездоровья листья только замедлят плодоношение. Режьте, не дожидаясь фитофторы! Но, разумеется, оставлять помидор лысым не годится – все же разумное количество листьев следует оставить.

Поскольку томатам требуется несколько месяцев, чтобы созреть после опыления цветов, как говорилось выше, можно с уверенностью сказать, что новые цветы точно ничего не дадут. Так что сорвите их все.

Пасынки - мелкие стебли, которые образуются между ветвями и соединением листьев, совершенно бесполезны и даже вредны: к концу лета в прямом смысле высасывают из растения драгоценную энергию, удаляем и их тоже.

Снять мелочь

Маленькие, недавно сформировавшиеся помидорки созреть не успеют. Снимайте и отправляйте на кухню. Оставляйте на лозе только те плоды, которые выросли до полного размера и уже имеют красноватый оттенок. Эти плоды должны быть с гладкой и блестящей кожурой, без синяков и темных пятен. Срезайте мелочь чистыми ножницами, не отрывайте, оставляя заусенцы – входные ворота для инфекции.

Создать идеальный климат с яблочной стружкой

Томаты быстрее созревают на лозе, когда у них оптимальный климат. Если к вечеру температура начинает падать, накройте растения на ночь прозрачным полиэтиленом, чтобы они оставались теплыми и сухими. Подсыпьте под полиэтиленовое одеяло кожуру спелого яблока или же положите яблоко, разрезанное пополам. Этот фрукт обильно выделяет тот самый пресловутый этилен естественно.

Не злоупотребляйте сокращением полива. Уменьшайте подачу влаги постепенно и понемногу в течение трех недель, а не единовременно, чтобы позволить растениям адаптироваться. Если вы сразу устроите стресс от засухи, это приведет к растрескиванию плодов, особенно, у крупноплодных сортов.

При поэтапном снижении влаги, помидоры, оставленные для созревания на лозе, увеличат содержание сахара.

Кардинальные меры: обрезка корней лопатой и подвешивание

Когда сезон уже совсем на излете, за три-четыре недели до первых заморозков, вставьте лопату на глубину 15 см в почву примерно в 30 см от основного стебля, и перемещайте ее по кругу. Это обрежет самые внешние корни, переводя растение в режим выживания и заставляя его направить силы на срочное созревание плодов.

В самом крайнем случае, выкапывайте томаты и подвешивайте вверх ногами в теплице или в сарае, где растение будет защищено от непогоды и заморозков.