Как надолго избавиться от пыли в квартире

От пыли дома избавит увлажнитель воздуха и регулярная влажная уборка.

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Чтобы надолго избавиться от пыли в квартире, нужно регулярно проводить влажную уборку поверхностей, на которых она скапливается чаще всего, сообщили в INFOX.ru. Эффективным также будет использование увлажнителя воздуха, пишет издание.

Необходимо нейтрализовать дополнительные источники пыли в доме, например, по максимуму избавиться от ковров в комнатах. На замену старому дверному коврику стоит приобрести качественный, с синтетическим ворсом, так как он лучше удерживает пыль и грязь, при этом важно не забывать регулярно его пылесосить.

Хозяевам домашних животных нужно чаще вычесывать питомцев, а также прикрыть лоток питомца сеточкой с отверстием. Уменьшить количество пыли поможет использование чехлов на молнии для хранения одежды и постельных принадлежностей, которые обычно лежат в шкафу стопочками.