Россиянам назвали способ сделать дачу безопасной

Чтобы сделать дачу безопасной для детей, необходимо оградить участок надежным забором. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» россиянам рассказал эксперт компании «ВсеИнструменты.ру» Максим Соколов.

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По словам специалиста, забор должен быть надежным, чтобы на участок не смогли попасть чужие животные и незнакомцы, а дети не покинули дачу самостоятельно. Дачникам посоветовали выбрать высокое ограждение с замком без щелей и острых выступов.

Еще одним из способов обезопасить детей на даче Соколов назвал установку в тени игровой площадки, но перед началом работ нужно убрать на участке опасные растения.

«Горки, спортивные комплексы и прочие места для игр оборудуйте в тени. Для песочницы лучше сделать крышку и дно, а песок заменять один раз в сезон — это более гигиенично»,

— объяснил эксперт.