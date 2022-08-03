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3 часа назад

Россиянам назвали способ сделать дачу безопасной

Lenta.ru

Чтобы сделать дачу безопасной для детей, необходимо оградить участок надежным забором. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» россиянам рассказал эксперт компании «ВсеИнструменты.ру» Максим Соколов.

Россиянам назвали способ сделать дачу безопасной
Фото: pxhere.compxhere.com

По словам специалиста, забор должен быть надежным, чтобы на участок не смогли попасть чужие животные и незнакомцы, а дети не покинули дачу самостоятельно. Дачникам посоветовали выбрать высокое ограждение с замком без щелей и острых выступов.

Еще одним из способов обезопасить детей на даче Соколов назвал установку в тени игровой площадки, но перед началом работ нужно убрать на участке опасные растения.

«Горки, спортивные комплексы и прочие места для игр оборудуйте в тени. Для песочницы лучше сделать крышку и дно, а песок заменять один раз в сезон — это более гигиенично»,

— объяснил эксперт.

Дачникам также рекомендовали убрать садовые инструменты и химию, включая моющие средства и удобрения — они должны храниться в закрытом помещении. Все емкости, в частности, дачный туалет, колодец и другие ямы, необходимо плотно закрыть, чтобы дети туда не упали.

Дом и сад,Мария Спиридонова,Максим Соколов,
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