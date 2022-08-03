Как ухаживать за клубникой после сбора ягод

Агроном Людмила Шубина назвала альтернативный способ ухода за клубникой после плодоношения. Подробностями специалист поделилась с «ФедералПресс».
«Правильно называть не клубника, не виктория, а крупноплодная садовая земляника. После того как она отплодоносила, многие начинают за ней активно ухаживать, подкармливать и состригать листья. Но у меня стойкое убеждение в том, что лист обрезать у садовой земляники после плодоношения не стоит»,
– отметила специалист.
По ее словам, лист живет 2-3 года, он является кладовой, которая синтезирует питательные вещества с ранней весны до глубокой осени и отправляет эти питательные вещества в специфические кладовые. Есть и рожок, где закладываются плодовые образования. И чем лучше работают фабрика синтеза питательных веществ, тем выше будет урожай.
«Если плодовая грядка заражена клещом, лист поражен: грязный и неопрятный – то нужно обрезать. Если клеща много, то грядку лучше вообще уничтожить и посадить новую землянику, не зараженную клещом»,
– подчеркнула агроном.
Шубина считает, что если часто рыхлим и тревожим поверхностный слой почвы, он становится рыхлый и ягода получается грязной. Кто-то застилает нетканым материалом, кто-то пленкой.
«Сейчас идет активное усообразование, если мы желаем иметь крупную ягодку, то нужно усы в стадии нитевидных отростков нужно обязательно обрезать. Есть сорта, которые дают мало усов. И такой отросток на вес золота, тогда мы ждем, чтобы они прижились»,
– рассказывает специалист.
Шубина отметила, что можно убрать поврежденные листья, оставив в середке крупные красивые листья, междурядье подрыхлить и внести перегной с фосфорно-калийными удобрения – 30 грамм.
«Подщелачивать почву сильно не стоит. Полить, чтобы удобрения хорошо впитались в почву и оставить садовую землянику в покое. Больше поливать ее не нужно – земляника должна готовится к зиме. Активный рост листьев ей совершенно ни к чему»,
– заключила агроном.