Как ухаживать за клубникой после сбора ягод

«Правильно называть не клубника, не виктория, а крупноплодная садовая земляника. После того как она отплодоносила, многие начинают за ней активно ухаживать, подкармливать и состригать листья. Но у меня стойкое убеждение в том, что лист обрезать у садовой земляники после плодоношения не стоит»,