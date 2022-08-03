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1 час назад

Что нужно сделать на огороде в августе

Вечерняя Москва

О том, что нужно успеть сделать на огороде в августе, чтобы получить осенью хороший урожай, рассказали эксперты.

Что нужно сделать на огороде в августе
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Август считается очень важным месяцем для любителей приусадебных участков. Именно в это время начинает созревать урожай овощей.

В начале последнего летнего месяца нужно осуществить подкормку и рыхление таких культур, как томаты, перец, баклажаны. Чтобы эти овощи быстрее созрели, верхушки с цветами следует обломать.

Для большинства растений в августе прекращаются активные поливы. Но это правило не распространяется на морковь, свеклу и белокочанную капусту.

Помимо полива, в августе можно высадить ряд культур. Несмотря на то что на улице становится холоднее, на участке можно вырастить растения с коротким вегетационным периодом. Среди них редис, репа, дайкон, салат, руккола, укроп, передает МИР 24.

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