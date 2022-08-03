Что нужно сделать на огороде в августе

О том, что нужно успеть сделать на огороде в августе, чтобы получить осенью хороший урожай, рассказали эксперты.
Август считается очень важным месяцем для любителей приусадебных участков. Именно в это время начинает созревать урожай овощей.
В начале последнего летнего месяца нужно осуществить подкормку и рыхление таких культур, как томаты, перец, баклажаны. Чтобы эти овощи быстрее созрели, верхушки с цветами следует обломать.
Для большинства растений в августе прекращаются активные поливы. Но это правило не распространяется на морковь, свеклу и белокочанную капусту.
Помимо полива, в августе можно высадить ряд культур. Несмотря на то что на улице становится холоднее, на участке можно вырастить растения с коротким вегетационным периодом. Среди них редис, репа, дайкон, салат, руккола, укроп, передает МИР 24.