Что нужно сделать на огороде в августе

О том, что нужно успеть сделать на огороде в августе, чтобы получить осенью хороший урожай, рассказали эксперты.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

Август считается очень важным месяцем для любителей приусадебных участков. Именно в это время начинает созревать урожай овощей.

В начале последнего летнего месяца нужно осуществить подкормку и рыхление таких культур, как томаты, перец, баклажаны. Чтобы эти овощи быстрее созрели, верхушки с цветами следует обломать.

Для большинства растений в августе прекращаются активные поливы. Но это правило не распространяется на морковь, свеклу и белокочанную капусту.