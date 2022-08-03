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2 часа назад

Найден легкий способ отвадить мух от жилья

Lenta.ru

Наполненный водой целлофановый пакет может отвадить мух от жилья, рассказала в TikTok блогерша, ведущая свою страницу под псевдонимом @tcfamalam. Найденный ею способ отпугнуть насекомых с помощью обычного предмета приводит издание The Sun.

Найден легкий способ отвадить мух от жилья
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам женщины, ее семья живет рядом с фермерским хозяйством, и поэтому мухи часто залетают в дом. Однажды она увидела в социальных сетях совет повесить рядом с дверью пакет с водой для отпугивания насекомых.

«Я решила подстраховаться и повесила два. По всей видимости, мухи думают, что это пчелиный улей, сработало»,

— рассказала в ролике она.

Сразу же после того, как женщина воспользовалась лайфхаком из сети, к ней в дом не залетела ни одна муха. Через два дня тиктокерша сообщила подписчикам, что за это время она видела в доме не больше пяти мух, хотя обычно их прилетали сотни.

«Это безусловно большая разница!»

— порадовалась она.

В комментариях ей также порекомендовали положить в пакет медные монеты. «Мухи подумают, что это глаза хищника, и улетят», — объяснил один из подписчиков.

Дом и сад,Сергей Попов,
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