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1 час назад

Почему в кафе нельзя бросать туалетную бумагу в унитаз

Даша Краснова

Зачастую в кафе можно увидеть объявление о том, что кидать бумагу в унитаз запрещено. Но действительно ли существует такой запрет, ведь дома с этим не возникает проблем. "Рамблер" выяснил, почему в общественных местах гостей просят воздержаться от этого.

Почему в кафе нельзя бросать туалетную бумагу в унитаз
Фото: unsplashunsplash

Оказывается, предостережение о недопустимости смыва туалетной бумаги в канализацию возникло еще в советские времена. Дело в том, что туалетная бумага тогда была дефицитом, до семидесятых годов люди использовали порезанную или порванную газету, а некоторые использовали листья лопуха. С обилием плотных материалов канализационная система справиться не могла.

Классическое бумажное вторсырье, которым мы привыкли пользоваться теперь, легко растворяется в воде и не может навредить стоку воды и отходов. Это касается и новостроек, и домов советской эпохи, где канализация старая. Проблемы могут возникнуть в загородных домах и домах с особенностями труб.

По словам сантехников, туалетная бумага может привести к засору канализации, если ее трубы слишком узкие (меньше 100 мм), в системе много изгибов или рядом друг с другом установлены септические резервуары. Такие системы могут быть в офисных зданиях и торговых центрах, где электропровода, вентиляции и трубы всегда расположены компактно.

Чаще всего запрет на смыв туалетной бумаги — это страховка, чтобы в унитаз не попадало вообще ничего постороннего, начиная от туалетной бумаги, которая может оказаться слишком плотной и привести к засору, заканчивая средствами интимной гигиены.

Что нельзя смывать в канализацию

  • плотную туалетную бумагу или бумажные полотенца
  • пластиковые пакеты
  • обертки от конфет и шоколада
  • детские подгузники
  • женские средства личной гигиены (прокладки и тампоны)
  • шерсть животных и человеческие волосы
  • строительный мусор
  • газеты и журналы
  • лекарства и химикаты, содержащие хлор и убивающие микроорганизмы
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