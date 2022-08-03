С какой периодичностью нужно проводить уборку аквариума

Владельцу аквариума стоит обращать внимание на работу фильтра, нагревателя и своевременно чинить или заменять их. Чистить дом для рыб необходимо минимум раз в неделю. За это время вода испаряется, на стеклах появляется налет, его нужно регулярно удалять. Кстати, чтобы почистить аквариум, необязательно предварительно вылавливать всех рыб. Они могут потерпеть небольшие неудобства в рамках еженедельной уборки.

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Специалисты рекомендуют пользоваться специальными губками и скребками для аквариумов. Если брать ту, что для мытья посуды на кухне, то это может привести к отравлению или гибели рыбок и растений. Некоторые владельцы используют магнитные скребки, которые с одной стороны опускаются внутрь, а с другой остаются снаружи. Это помогает очистить переднюю часть аквариума от пыли и отпечатков пальцев.

Для того чтобы на стеклах образовывалось меньше налета, необходимо оставлять свет не более, чем на 12 часов в сутки. Чтобы слить воду, удобнее всего использовать сифон. Это поможет к тому же очистить грунт от остатков корма и продуктов жизнедеятельности рыб. Отдельно его мыть не нужно. Наоборот, в нем содержатся полезные бактерии. Если грунт весь заменить, это вызовет стресс у рыб.

За один раз рекомендуется слить не более 1/3 воды от общего объема аквариума. После замены жидкости нужно добавить в свежую воду специальный кондиционер, чтобы удалить хлор и тяжелые металлы. Никогда нельзя использовать для этой цели бытовую химию. Это яд для всех обитателей аквариума. После того, как сменили воду, нужно промыть губку внутреннего фильтра. Начищать ее необязательно, важно убрать часть загрязнений, которые мешают механической фильтрации.