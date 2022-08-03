Спасаем капусту народными средствами и с помощью естественных врагов

Известные насекомые-вредители, крестоцветные блошки - на самом деле вовсе никакие не блохи, а жуки, просто маленькие по размеру. Несмотря на свою миниатюрность, могут нанести значительный вред, ведь нападают сразу целыми колониями. Больше всего вредители любят листья белокочанной капусты. Причем в пасмурную и дождливую погоду они не активны, а вот солнечные деньки – самое то, сразу становятся прожорливыми. Если не принять меры, всего за 5–7 дней могут погубить растение полностью.

Фото: Провинция.ру Провинция.ру

Определить «врага» легко по внешнему виду капусты. Блошки оставляют дырочки в листьях, а крупные жилки обходят стороной.

Чтобы не спровоцировать атаку вредителей, следите, чтобы возле грядок не было сорняков. Осенью предварительно перекопайте и прорыхлите почву. Во время основного роста растений организуйте им небольшое укрытие из белого нетканого материла.

Когда на кустиках по 3–5 блошек, можно собрать их вручную. А вот если пришло все «семейство» – потребуется обработка инсектицидами. Однако этот способ не подходит, если уже начали скручиваться кочаны. Тогда придется прибегнуть к народным способам. Самый действенный – опудривание листьев капусты золой. Но если вы недавно вносили органическое или фосфорное удобрение, с опудриванием лучше повременить, так как азот аннулирует полезные свойства золы, а зола может понижать усвоение фосфора.