Дизайнер рассказала, на чем сэкономить при ремонте кухни

Дизайнер Виктория Тарасова считает, что отремонтировать кухню можно, даже не используя крупный бюджет.

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По словам специалиста, главное – придерживаться нескольких правил. Они помогут провести ремонт качественно.

Сначала стоит понять, на чём сэкономить нельзя. Например, стена, вдоль которой будет находиться кухня, должна быть идеально ровной. Все розетки нужно вывести. Также следует подготовить места, где будут стоять плита, посудомоечная машина, микроволновка и так далее.

Кухонный фартук можно собрать из плитки разных коллекций. Остатки продаются намного дешевле, чем наборы. Так что следует включить фантазию и сделать интересный узор. Самым простым и дешёвым вариантом будет просто приобрести белую плитку.