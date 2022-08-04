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1 час назад

Дизайнер Тарасова рассказала, на чём можно сэкономить при ремонте кухни

runews24.ru

Дизайнер Виктория Тарасова считает, что отремонтировать кухню можно, даже не используя крупный бюджет.

Дизайнер рассказала, на чем сэкономить при ремонте кухни
Фото: runews24.rurunews24.ru

По словам специалиста, главное – придерживаться нескольких правил. Они помогут провести ремонт качественно.

Сначала стоит понять, на чём сэкономить нельзя. Например, стена, вдоль которой будет находиться кухня, должна быть идеально ровной. Все розетки нужно вывести. Также следует подготовить места, где будут стоять плита, посудомоечная машина, микроволновка и так далее.

Кухонный фартук можно собрать из плитки разных коллекций. Остатки продаются намного дешевле, чем наборы. Так что следует включить фантазию и сделать интересный узор. Самым простым и дешёвым вариантом будет просто приобрести белую плитку.

Столешницу сначала можно установить недорогую, позже её легко будет заменить. На пол кухни следует положить не плитку, а ламинат, который обойдётся намного дешевле, пишет Elledecoration.

Дом и сад,Виктория Тарасова,
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