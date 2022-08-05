Как помочь капусте завязать кочаны

В конце июля начинают формироваться кочаны у средне­поздних и поздних сортов и гибридов капусты, поэтому сейчас их нужно подкормить удобрением, которое содержит калий, рассказала aif.ru завлабораторией селекции и семеновод­ства капустных культур Федерального научного цент­ра овощеводства, доктор сельскохозяйственных наук Людмила Бондарева.

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«Вносите подкормку не под самый стебель, а на расстоянии 15 см от него: растение «дотянется» и возьмет себе нужное количество»,

– отметила эксперт.

По ее словам, польза от калийной подкормки кроется не только в успешном формировании кочанов, но и в улучшении вкуса капусты.

Бондарева добавила, что капуста хорошо отзывается и на перепревшие органические удобрения.

Эксперт заявила, что важно слегка недокормить капусту, чем перекормить. Это касается всех видов удобрений – и калийных, и перепревшей органики. При переизбытке питательных веществ, как заявила Бондарева, у капусты начинает «бушевать» листовая розетка, поэтому кочан не сможет хорошо развиваться.