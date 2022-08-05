Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+24° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
3 часа назад

Как помочь капусте завязать кочаны

Мир24

В конце июля начинают формироваться кочаны у средне­поздних и поздних сортов и гибридов капусты, поэтому сейчас их нужно подкормить удобрением, которое содержит калий, рассказала aif.ru завлабораторией селекции и семеновод­ства капустных культур Федерального научного цент­ра овощеводства, доктор сельскохозяйственных наук Людмила Бондарева.

Как помочь капусте завязать кочаны
Фото: Мир24Мир24

«Вносите подкормку не под самый стебель, а на расстоянии 15 см от него: растение «дотянется» и возьмет себе нужное количество»,

– отметила эксперт.

По ее словам, польза от калийной подкормки кроется не только в успешном формировании кочанов, но и в улучшении вкуса капусты.

Бондарева добавила, что капуста хорошо отзывается и на перепревшие органические удобрения.

Эксперт заявила, что важно слегка недокормить капусту, чем перекормить. Это касается всех видов удобрений – и калийных, и перепревшей органики. При переизбытке питательных веществ, как заявила Бондарева, у капусты начинает «бушевать» листовая розетка, поэтому кочан не сможет хорошо развиваться.

Нередко кочаны плохо завязываются у капусты, которая поражена насекомыми-вредителями. В июле был сезон бабочек. Белянки, совки и капустная моль прилетали на огород, садились на растения и откладывали яйца. Появившие­ся гусеницы начинают грызть листья, истощая силы растения. Поэтому эксперт порекомендовала осматривать капусту на наличие яйцекладок и уничтожать их, иначе есть риск остаться без урожая.

Дом и сад,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители