Как помочь капусте завязать кочаны

В конце июля начинают формироваться кочаны у среднепоздних и поздних сортов и гибридов капусты, поэтому сейчас их нужно подкормить удобрением, которое содержит калий, рассказала aif.ru завлабораторией селекции и семеноводства капустных культур Федерального научного центра овощеводства, доктор сельскохозяйственных наук Людмила Бондарева.
«Вносите подкормку не под самый стебель, а на расстоянии 15 см от него: растение «дотянется» и возьмет себе нужное количество»,
– отметила эксперт.
По ее словам, польза от калийной подкормки кроется не только в успешном формировании кочанов, но и в улучшении вкуса капусты.
Бондарева добавила, что капуста хорошо отзывается и на перепревшие органические удобрения.
Эксперт заявила, что важно слегка недокормить капусту, чем перекормить. Это касается всех видов удобрений – и калийных, и перепревшей органики. При переизбытке питательных веществ, как заявила Бондарева, у капусты начинает «бушевать» листовая розетка, поэтому кочан не сможет хорошо развиваться.
Нередко кочаны плохо завязываются у капусты, которая поражена насекомыми-вредителями. В июле был сезон бабочек. Белянки, совки и капустная моль прилетали на огород, садились на растения и откладывали яйца. Появившиеся гусеницы начинают грызть листья, истощая силы растения. Поэтому эксперт порекомендовала осматривать капусту на наличие яйцекладок и уничтожать их, иначе есть риск остаться без урожая.