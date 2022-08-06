3 правила экологичного расхламления

Каждый из нас хоть раз находился в ситуации, когда расхламления было не избежать. Кто-то ощутил такую потребность во время переезда, кто-то при смене образа жизни или социального статуса, а кто-то попросту устал от давящего груза своей захламленной квартиры. Расхламление — это хорошо, но важно делать это экологично. Что это значит, узнаем у профессионального организатора пространства Анастасии Аксаковой.
Анастасия Аксакова — профессиональный организатор пространства, эксперт по порядку, сертифицированный консультант метода Мари Кондо. Приобретая какую-либо вещь, мы тем самым уже оставляем пагубный след в экосистеме. Наши покупки стимулируют производителей делать все больше и больше товаров, используя при этом ресурсы нашей планеты. Далее мы ухаживаем за своими вещами, стирая и чистя их с помощью химических средств, которые в итоге попадают в сточные воды. А если после этого еще и неправильно избавляться от вещей, негативного вклада в загрязнение природы уж точно не миновать. Каких же правил стоит придерживаться, чтобы расхламляться с заботой об окружающей среде?
К сожалению, люди не всегда избавляются лишь от сломанных или испорченных вещей. Иногда на помойку или в переработку отправляются вещи в хорошем состоянии, но не нашедшие места в жизни человека. Чаще всего тут оказываются предметы, купленные импульсивно, без особой нужды, но по зову маркетологов, а именно распродаж или каких-то акций.
Проанализируйте, что вас побудило приобрести эту вещь и почему так вышло, что она вам больше не нужна. Возможно, ваша ошибка заключается в том, что вы любите покупать впрок, но при этом забываете о купленных продуктах и не успеваете съесть их до окончания срока годности. А может быть вам нужно отписаться от рассылок торговых площадок, понимая, что условная выгода во время распродажи, является триггером для совершения немедленной покупки ненужных вам вещей.
Так ваш вклад в экологию будет существенным. Проведите исследование, найдите организации в вашем городе, куда можно сдать вещи на переработку и где принимают одежду и предметы быта для повторного использования. Среди людей гуляют стереотипы «в детские дома принимают только новое», «никому не нужно это старье» и так далее. А на деле существует множество благотворительных организаций, которые помогут вам сделать доброе дело. Они знают о потребностях своих подопечных и адресно направляют помощь, которая актуальна, выступают связующем звеном между нуждающимися и благотворителем, помогают как людям напрямую, так и больницам или различным социальным центрам.
Какие-то организации передают вещи, а кто-то продает в благотворительном магазине, направляя выручку на добрые дела. Уверена, у вас есть вещи, которые не только не нужны вам, но вы их просто не замечаете, за годы лежания вхолостую они слились с интерьером. А представьте, для кого-то эта вещь может стать подарком судьбы, приносящим радость, вещью, в которой есть острая необходимость.
Многие грешат, скидыванием ненужных вещей на дачу, с мыслями «а вдруг однажды понадобится». Правда, эти вещи потом так и лежат там годами нетронутыми. А кто-то торжественно вручает мешок с вещами своему родственнику, который никогда не откажется. Но, возможно, человек не отказывается не потому, что ему эти вещи действительно нужны, а потому что не может это сделать в силу своего характера.
В любом случае, такое поведение, бездумное скидывание ненужных вещей с глаз долой, не даст вам выбраться из потребительской ловушки: через какое-то время вы снова накопите хлам и продолжите эту цепочку «купил — не пользовался — отдал». И не оставляйте собранные пакеты с вещами на долгое время в квартире. Так вы либо забудете об их существовании, и они так и будут пылиться в углу, либо через какое-то время, к своему удивлению, обнаружите их наполовину пустыми. Ваши домочадцы, могут посчитать, что какой-то из предметов не такой уж и ненужный, а вполне может им пригодиться.
Если вы приняли решение освободить свой дом от лишних вещей, делайте это сразу, не откладывая на потом.