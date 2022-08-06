3 правила экологичного расхламления

Каждый из нас хоть раз находился в ситуации, когда расхламления было не избежать. Кто-то ощутил такую потребность во время переезда, кто-то при смене образа жизни или социального статуса, а кто-то попросту устал от давящего груза своей захламленной квартиры. Расхламление — это хорошо, но важно делать это экологично. Что это значит, узнаем у профессионального организатора пространства Анастасии Аксаковой.

Анастасия Аксакова — профессиональный организатор пространства, эксперт по порядку, сертифицированный консультант метода Мари Кондо. Приобретая какую-либо вещь, мы тем самым уже оставляем пагубный след в экосистеме. Наши покупки стимулируют производителей делать все больше и больше товаров, используя при этом ресурсы нашей планеты. Далее мы ухаживаем за своими вещами, стирая и чистя их с помощью химических средств, которые в итоге попадают в сточные воды. А если после этого еще и неправильно избавляться от вещей, негативного вклада в загрязнение природы уж точно не миновать. Каких же правил стоит придерживаться, чтобы расхламляться с заботой об окружающей среде?

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Проведите работу над ошибками после сортировки вещей

К сожалению, люди не всегда избавляются лишь от сломанных или испорченных вещей. Иногда на помойку или в переработку отправляются вещи в хорошем состоянии, но не нашедшие места в жизни человека. Чаще всего тут оказываются предметы, купленные импульсивно, без особой нужды, но по зову маркетологов, а именно распродаж или каких-то акций.

Проанализируйте, что вас побудило приобрести эту вещь и почему так вышло, что она вам больше не нужна. Возможно, ваша ошибка заключается в том, что вы любите покупать впрок, но при этом забываете о купленных продуктах и не успеваете съесть их до окончания срока годности. А может быть вам нужно отписаться от рассылок торговых площадок, понимая, что условная выгода во время распродажи, является триггером для совершения немедленной покупки ненужных вам вещей.

Дайте себе слово подарить ненужным вещам вторую жизнь

Так ваш вклад в экологию будет существенным. Проведите исследование, найдите организации в вашем городе, куда можно сдать вещи на переработку и где принимают одежду и предметы быта для повторного использования. Среди людей гуляют стереотипы «в детские дома принимают только новое», «никому не нужно это старье» и так далее. А на деле существует множество благотворительных организаций, которые помогут вам сделать доброе дело. Они знают о потребностях своих подопечных и адресно направляют помощь, которая актуальна, выступают связующем звеном между нуждающимися и благотворителем, помогают как людям напрямую, так и больницам или различным социальным центрам.

Какие-то организации передают вещи, а кто-то продает в благотворительном магазине, направляя выручку на добрые дела. Уверена, у вас есть вещи, которые не только не нужны вам, но вы их просто не замечаете, за годы лежания вхолостую они слились с интерьером. А представьте, для кого-то эта вещь может стать подарком судьбы, приносящим радость, вещью, в которой есть острая необходимость.

Подойдите к процессу основательно и примите решение довести дело до конца

Многие грешат, скидыванием ненужных вещей на дачу, с мыслями «а вдруг однажды понадобится». Правда, эти вещи потом так и лежат там годами нетронутыми. А кто-то торжественно вручает мешок с вещами своему родственнику, который никогда не откажется. Но, возможно, человек не отказывается не потому, что ему эти вещи действительно нужны, а потому что не может это сделать в силу своего характера.

В любом случае, такое поведение, бездумное скидывание ненужных вещей с глаз долой, не даст вам выбраться из потребительской ловушки: через какое-то время вы снова накопите хлам и продолжите эту цепочку «купил — не пользовался — отдал». И не оставляйте собранные пакеты с вещами на долгое время в квартире. Так вы либо забудете об их существовании, и они так и будут пылиться в углу, либо через какое-то время, к своему удивлению, обнаружите их наполовину пустыми. Ваши домочадцы, могут посчитать, что какой-то из предметов не такой уж и ненужный, а вполне может им пригодиться.