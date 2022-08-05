6 овощей, которые легко вырастить на подоконнике

Эти растения не требуют особенного ухода, а зимой порадуют яркими плодами.

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Скоро дачный сезон подойдет к концу, а овощи в магазинах в холодное время не радуют ни вкусом, ни ароматом. Зато на подоконнике дома можно вырастить множество ярких плодов. Обычно они не требуют особенного ухода, но и интерьер украсят, и витамины зимой подарят.

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Авокадо

Вырастить овощ из косточки — задача не из простых. Такие деревья часто не приносят плодов, они радуют внешним видом, но точно не станут одним из ингредиентов для обеда. Зато спелые авокадо можно собрать, если высадить на подоконнике уже готовый саженец. Для растения потребуется горшок из неглазированной глины диаметром от 25 сантиметров. Почва должна на состоять из песка, быть рыхлой и оставаться влажной. Если правильно ухаживать за растением, вскоре оно даст первые плоды.

Морковь

Этот корнеплод совершенно неприхотлив, достаточно найти глубокий контейнер, заполнить его легкой почвой и высадить семена на расстоянии 3—5 сантиметров. Пока ростки всходят, земля должна оставаться постоянно влажной. Когда ботва достигнет 5 сантиметров в высоту, уберите слабые всходы. Поливайте морковь ромашковым чаем, плоды будут слаще и хрустящее.

Томаты

На подоконнике легко вырастить некрупные сорта помидоров. Они отлично растут в подвесных кашпо или на вертикальных грядках. Но для того, чтобы плоды вызревали, рассада должна находиться на солнце не менее 12 часов в день.

Лимон

Это дерево потребует постоянного ухода и множества усилий, но результат точно того стоит — растение прекрасно пахнет, а зеленые ветки с яркими плодами украшают интерьер. Фрукты на комнатном лимоне появляются почти круглый год.

Голубика

Если вам удастся достать саженцы садовой голубики, вы вполне сможете вырастить кустики у себя на балконе. Пересадите растения в кислую (pH 4—5), хорошо дренированную почву и поставьте горшок в солнечное место. Голубике понадобится большая емкость — не менее 45 см в ширину и около 50 см в глубину. При регулярном поливе и надлежащем уходе растение очень скоро начнет радовать вас первыми ягодами.

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