Как правильно подкормить астры в период бутонизации и цветения

Астра – один из самых популярных осенних цветов. Чтобы клумба окрасилась десятками ярких оттенков пышных соцветий, необходимо правильно удобрить растения.

Фото: Крестьянская жизнь Крестьянская жизнь

Агрономы рекомендуют вносить удобрения не только перед посадкой весной и во время активного наращивания зеленой массы, но и в период формирования бутонов и цветения астр.

Как только начался процесс бутонизации и раскрытия первых цветочков, специалисты рекомендуют внести удобрения, которые ранее уже давали результат. Одним из самых полезных считается состав из столовой ложки гумата калия, разведенного в 3 литрах воды. На квадратный метр территории используют от 2,5 до 4 литров состава.

Неплохо работает и древесная зола, если ею посыпать прикорневую зону 2-3 раза за сезон. Подкормка производится из расчета 300 граммов на квадратный метр клумбы. Такой простой народный метод могут применять как начинающие, так и опытные садоводы.

Продлить период цветения можно, если вовремя поливать астры, избавляться от сорняков, рыхлить верхние слои почвы.

В качестве августовских подкормок применяют минеральные или органические составы, содержащие микроэлементы в сочетании с калийно-фосфорными препаратами.