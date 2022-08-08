Ненавистному борщевику нашли достойное применение

Главным виновником широкого распространения борщевика Сосновского в нашей стране считают селекционера Петра Вавилова. В конце 1940-х годов он предложил использовать неприхотливый сорняк, произраставший тогда в СССР на Кавказе и в Закавказье, для восстановления послевоенного сельского хозяйства. Ученый считал, что борщевик может стать дешевым и калорийным кормом для домашнего скота, поэтому его надо разводить на пастбищах и рядом с ними. Теорию Вавилова начали воплощать в жизнь, но оказалось, что молоко от коров, питавшихся зонтиками, горькое и быстро скисает. Со временем животноводы стали отказываться от борщевика. Особенно быстро он стал распространяться после развала СССР, когда поля были заброшены. В 2015 году растение признали сорняком и исключили из сельхозкультур, но от этого меньше его не стало - раз попав на поля, одичавшая трава неизбежно расползается на все свободные пространства. Сейчас вредоносными зонтиками занято более трети сельхозугодий, и борщевик продолжает оккупировать новые территории.