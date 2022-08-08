Ненавистному борщевику нашли достойное применение

Проблема с распространением борщевика Сосновского, вызывающего дерматиты и сильные ожоги и неуправляемо захватывающего обширные территории, в России стоит остро. Но скоро, похоже, ядовитого растения станет меньше. Ученые придумали, как с его помощью делать чище техническую воду и спасти моря от нефтепродуктов.
Главным виновником широкого распространения борщевика Сосновского в нашей стране считают селекционера Петра Вавилова. В конце 1940-х годов он предложил использовать неприхотливый сорняк, произраставший тогда в СССР на Кавказе и в Закавказье, для восстановления послевоенного сельского хозяйства. Ученый считал, что борщевик может стать дешевым и калорийным кормом для домашнего скота, поэтому его надо разводить на пастбищах и рядом с ними. Теорию Вавилова начали воплощать в жизнь, но оказалось, что молоко от коров, питавшихся зонтиками, горькое и быстро скисает. Со временем животноводы стали отказываться от борщевика. Особенно быстро он стал распространяться после развала СССР, когда поля были заброшены. В 2015 году растение признали сорняком и исключили из сельхозкультур, но от этого меньше его не стало - раз попав на поля, одичавшая трава неизбежно расползается на все свободные пространства. Сейчас вредоносными зонтиками занято более трети сельхозугодий, и борщевик продолжает оккупировать новые территории.
В июле 2021 года сотрудники Российского государственного университета нефти и газа им. И.М. Губкина изобрели и запатентовали метод производства из опасного сорняка эффективного карбонизированного сорбента, с помощью которого можно быстро очищать пресную и соленую воду от аварийных разливов нефти и нефтепродуктов. Сорбент активно впитывает загрязнители всего за 1,5 часа.
«Сорбент при высокой степени плавучести обладает большой сорбционной емкостью. По сравнению с известными органическими аналогами сорбционная емкость сорбента из борщевика Сосновского в среднем больше на 50%», - говорит завлабораторией кафедры металловедения и неметаллических материалов Университета им. Губкина, кандидат технических наук Юрий Дубинов.
Если начать массово собирать борщевик для производства сорбента, это поможет добиться не только экологических целей, но и сократит его распространение, уверены ученые.
Все хорошо, но возникает вопрос: найдутся ли предприниматели, готовые производить так необходимый для сохранения экологии сорбент?