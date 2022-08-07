Как правильно выбрать мультиварку

Сегодня приготовить продукты практически любым из возможных способов можно при помощи всего одного устройства - мультиварки. Но при её покупке важно знать, какие параметры - основные, а какие - второстепенные.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

Мультиварка в отличие от многих других кухонных приспособлений может помочь практически на всех этапах приготовления пищи. Причём при помощи неё можно даже сделать некоторые десерты или напитки. Вот какие характеристики считаются у мультиварки самыми важными.

Видео дня

Тип. Существуют скороварки, классические мультиварки с нагревательным элементом под чашей, медленноварки. Причём первая отличается от второй и третьей полностью герметичным корпусом, за счёт чего приготовление еды происходит при высоком давлении. То есть разогреть продукты можно до более высоких температур. Мощность. В среднем она составляет 500-1500 Вт, причём на 1 л чаши приходится примерно 200 Вт. Если вы выбираете небольшую мультиварку (объём чаши - 2 л), то ищите мощность в 400-500 Вт, если среднюю (объём чаши - 4-5 л) - в 800-1000 Вт. У скороварок мощность будет составлять около 250 Вт на 1 литр чаши, у медленноварок - 150 Вт.

Чаша. Если вы покупаете мультиварку только для себя, то вам хватит 2-2,5 л. Если же устройство нужно для средней семьи или для компании из трёх-пяти человек, то берите 3-4,5 л. Для большой семьи понадобится чаша объёмом более 5 л.

Важно обращать внимание и на материал чаши. У моделей бюджетного и среднего сегмента нередко чаши сделаны из нержавеющей стали. Но при этом на них не нанесено никакое покрытие, поэтому они постоянно будут пригорать. Антипригарное покрытие может быть керамическим или тефлоновым. Во втором случае обязательно нужно пользоваться деревянными или силиконовыми кухонными приборами.