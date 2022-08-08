Как быстро очистить утюг внутри и снаружи: видео

Чистить подошву утюга от нагара следует хотя бы один раз в месяц при активном использовании. Если вы чувствуете, что утюг стал хуже скользить или на одежде, которую вы гладите, остаются следы, время чистки пришло. Однако чистить необходимо не только внешнюю часть утюга, но и внутреннюю.
Пользователь TikTok с ником @parnishka.molodoi опубликовал видео, на котором показал легкий и быстрый способ очистить утюг и внутри и снаружи. Он предлагает сделать это с помощью старой зубной щетки и пасты. Также он использовал пищевую пленку и воду с лимонной кислотой.