Как быстро очистить утюг внутри и снаружи: видео

Чистить подошву утюга от нагара следует хотя бы один раз в месяц при активном использовании. Если вы чувствуете, что утюг стал хуже скользить или на одежде, которую вы гладите, остаются следы, время чистки пришло. Однако чистить необходимо не только внешнюю часть утюга, но и внутреннюю.