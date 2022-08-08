Как ухаживать за кустами клубники после сбора урожая

После сбора урожая клубники важно правильно ухаживать за растением, чтобы на следующий год получить хороший урожай, объяснил в беседе с «360» специалист сельского хозяйства. Важно обрезать все поврежденные болезнями и вредителями листья и стебли, подчеркнул агроном.

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По словам специалиста, старые листья и стебли важно срезать, чтобы появившиеся новые могли снабжать растение необходимыми веществами, полученными в ходе фотосинтеза. Также листья помогут в закладке цветочных почек на следующий год, продолжил он, уточнив, что от количества новых листьев будет зависеть урожайность куста.

«Необходимо собрать пучок клубники в руку и срезать его ножницами или секатором. При этом необходимо оставить побеги длиной примерно пять-семь сантиметров. Также можно срезать и усы, но только в том случае, если не планируется размножать клубнику усами»,

— объяснил агроном.