Реальный отзыв: стоит ли покупать машинку для удаления катышков

Зачастую даже дорогая одежда довольно быстро теряет свой первоначальный вид. Первым, что свидетельствует о "поношенности", является появление катышков. Чаще всего их можно обнаружить на шерстяной и вязаной одежде. Однако прогресс подарил нам приспособление и на этот случай – машинку для удаления катышков. "Рамблер" рассказывает, что это такое и что думают о приборе те, кто его приобрел.
Машинка удаляет катышки с помощью вращающихся лезвий, установленных в непосредственной близости к ее металической головке с большим количеством отверстий. Приобрести устройство можно за довольно демократичную сумму, цены стартуют от 300 рублей.
Выбирая прибор, обратите внимание на:
В использовании машинка максимально проста:
Шикарная штука, уже полностью очистила 5 вещей, выглядят теперь отлично и батарейка пока не села. Очень довольна покупкой.
Пусть и дешёвая (что вас, при выборе, могло бы смутить), но невероятно хорошая вещь. Как только машинка пришла, я начал тут же очищать своё худи, пальто, джинсы и другие вещи. И спустя пару часов, честно, они были как новенькие. Не было мелких катышков, которые до этого портили весь вид одежды. Машинка очищает только катышки, кошачью шерсть и волосы – нет.
Весьма неплохой аппарат, убирает все катышки, есть выдвижной липкий ролик, удобно брать с собой везде.
Попадаются и негативные отзывы, однако их можно отнести скорее не к самому устройству, а к определенным фирмам, выпускающим их.
Плохо справляется с задачей. Пробовала чистить толстовки и кофты - катышки убирает только немного. Вещи все равно не как новые.
Есть перебои в работе машинки, иногда начинает хуже работать (меньше оборотов), иногда без понятной причины просто перестает. Внутреннего аккумулятора хватало на 30-40 минут непрерывной работы. Нет индикатора заряда, показывает, что он разряжен минут за 5 до полного прекращения работы.