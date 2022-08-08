Реальный отзыв: стоит ли покупать машинку для удаления катышков

Пусть и дешёвая (что вас, при выборе, могло бы смутить), но невероятно хорошая вещь. Как только машинка пришла, я начал тут же очищать своё худи, пальто, джинсы и другие вещи. И спустя пару часов, честно, они были как новенькие. Не было мелких катышков, которые до этого портили весь вид одежды. Машинка очищает только катышки, кошачью шерсть и волосы – нет.