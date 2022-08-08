Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+30° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
47 минут назад

Реальный отзыв: стоит ли покупать машинку для удаления катышков

Мира Маркина

Зачастую даже дорогая одежда довольно быстро теряет свой первоначальный вид. Первым, что свидетельствует о "поношенности", является появление катышков. Чаще всего их можно обнаружить на шерстяной и вязаной одежде. Однако прогресс подарил нам приспособление и на этот случай – машинку для удаления катышков. "Рамблер" рассказывает, что это такое и что думают о приборе те, кто его приобрел.

Реальный отзыв: стоит ли покупать машинку для удаления катышков
Фото: Stock.adobe.comStock.adobe.com

Машинка удаляет катышки с помощью вращающихся лезвий, установленных в непосредственной близости к ее металической головке с большим количеством отверстий. Приобрести устройство можно за довольно демократичную сумму, цены стартуют от 300 рублей.

Видео дня

Выбирая прибор, обратите внимание на:

  • тип питания (от сети, с аккумулятором, на батарейках);
  • форму ( если объем работ не малый, важно, чтобы держать машинку вам было удобно);
  • объем контейнера, в который собираются срезанные катышки;
  • диаметр головки с отверстиями – чем она больше, тем быстрее вы сможете обработать одежду.

В использовании машинка максимально проста:

  1. Положите вещь на ровную поверхность
  2. Включите машинку
  3. Плотно прижмите ее к месту, которое хотите очистить от катышков. Лезвие должно быть расположено параллельно поверхности.
  4. После завершения опустошите контейнер со срезанными катышками.

Реальные отзывы покупателей

Шикарная штука, уже полностью очистила 5 вещей, выглядят теперь отлично и батарейка пока не села. Очень довольна покупкой.

Пусть и дешёвая (что вас, при выборе, могло бы смутить), но невероятно хорошая вещь. Как только машинка пришла, я начал тут же очищать своё худи, пальто, джинсы и другие вещи. И спустя пару часов, честно, они были как новенькие. Не было мелких катышков, которые до этого портили весь вид одежды. Машинка очищает только катышки, кошачью шерсть и волосы – нет.

Весьма неплохой аппарат, убирает все катышки, есть выдвижной липкий ролик, удобно брать с собой везде.

Попадаются и негативные отзывы, однако их можно отнести скорее не к самому устройству, а к определенным фирмам, выпускающим их.

Плохо справляется с задачей. Пробовала чистить толстовки и кофты - катышки убирает только немного. Вещи все равно не как новые.

Есть перебои в работе машинки, иногда начинает хуже работать (меньше оборотов), иногда без понятной причины просто перестает. Внутреннего аккумулятора хватало на 30-40 минут непрерывной работы. Нет индикатора заряда, показывает, что он разряжен минут за 5 до полного прекращения работы.

Дом и сад,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители