Дизайнеры рассказали о популярных интерьерных решениях этим летом

Опрошенные РИА «Недвижимость» дизайнеры рассказали о популярных интерьерных решениях при обустройстве квартир. По их словам, стоит отдать предпочтение выбору простых линий и цветов, а также мебели с плавными формами.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

При этом подчеркивается, что главным общемировым трендом в дизайне интерьеров остается минимализм. Становится популярным отказ от сложного декора, многоуровневых потолков, барочных карнизов, сложносочиненных ниш и других конструкций. Такие тенденции перечислила дизайнер Алена Власова. Она добавила, что фоне напряженного информационного поля людям в своем доме хочется мягкости и округлых форм в интерьере.

Власова напомнила про диваны в виде фасолины, поворотные округлые кресла из велюра и ткани букле.