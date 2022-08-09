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1 час назад

Дизайнеры рассказали о популярных интерьерных решениях этим летом

Газета.Ru

Опрошенные РИА «Недвижимость» дизайнеры рассказали о популярных интерьерных решениях при обустройстве квартир. По их словам, стоит отдать предпочтение выбору простых линий и цветов, а также мебели с плавными формами.

Дизайнеры рассказали о популярных интерьерных решениях этим летом
Фото: Газета.RuГазета.Ru

При этом подчеркивается, что главным общемировым трендом в дизайне интерьеров остается минимализм. Становится популярным отказ от сложного декора, многоуровневых потолков, барочных карнизов, сложносочиненных ниш и других конструкций. Такие тенденции перечислила дизайнер Алена Власова. Она добавила, что фоне напряженного информационного поля людям в своем доме хочется мягкости и округлых форм в интерьере.

Власова напомнила про диваны в виде фасолины, поворотные округлые кресла из велюра и ткани букле.

Ранее сообщалось, что соблазну оформить свою спальню в классическом стиле поддаются многие звезды, однако удачно получается не у всех. Так, по мнению дизайнера Нины Ценных, не стоит сочетать кровать в стиле рококо с современными материалами и блестящей отделкой, как это вышло у Анастасии Волочковой. На примере звездных интерьеров она рассказала «Газете.Ru», как выдержать стиль и создать уют.

Дом и сад,
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