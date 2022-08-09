У кошки слезятся глаза – почему и что делать? Существует масса причин, провоцирующих ситуацию, когда у кота слезятся глаза. И, хотя часть из них безвредна, всегда важно понять, почему это происходит. Возможно, у питомца более опасная причина для появления слезотечения.

Фото: Petstory Petstory

Екатерина Шульга – ветеринарный врач-терапевт

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Слезы — это химический раствор, состоящий из воды, липидов (жиров) и муцина (слизи). Они необходимы для смачивания глаза и его защиты, очищения роговицы и конъюнктивы.

Глаза здоровой кошки яркие, четкие и прозрачные. Вы должны ясно видеть зрачок (черный) и радужную оболочку (цветная часть).

Если вы заметили случайные, прозрачные, водянистые выделения из глаза вашего питомца, возможно, не о чем волноваться. Но если они регулярно повторяются, сохраняются, становятся желтыми или липкими, то это повод для беспокойства. К признакам нездоровья относятся: помутнение глаз, зуд или чрезмерное моргание, прищуривание.

В статье мы расскажем, какие могут быть причины, по которым у кота слезится и течет один глаз или оба, что делать и какое лечение применять.

Почему у кошки слезятся глаза?

Повышенное выделение слезы называется эпифора. Оно может возникать из-за ряда факторов: от перепроизводства слез или аллергии до инфекций или инородного тела, застрявшего в глазу вашего питомца.

Слезы — это защитная реакция глаза. Повышенная выработка слезы говорит о том, что глазу больно, и ему что-то мешает нормально функционировать.

Вирусные инфекции

Инфекции верхних дыхательных путей у кошек вызывают сопли в носу и мокнущие глаза наряду с общими чувствами летаргии и недомогания.

Наиболее часто встречаются герпесвирус кошек, калицивирусная инфекция. Вирусные заболевания передаются воздушно-капельным путем и поражают слизистые носа, рта и глаз.

Аллергия

Как и у людей, у домашних кошек может быть аллергия на целый ряд вещей, включая пыль и пыльцу, а плачущие глаза могут быть признаком такого заболевания. Как правило, кроме слезящихся глаз у кошки с аллергией есть и другие признаки: они чешут глаза, сильно вылизывают себя и имеют поражения кожи.

Конъюнктивит

Конъюнктивит — это воспаление розовой слизистой оболочки, окружающей глаза кошки. Воспаление конъюнктивы может появляться в результате развития вирусной или бактериальной инфекции, проникновения аллергии. Выделения, связанные с этим, могут быть прозрачными и водянистыми или густыми и желтыми. Глаза краснеют, отекают.

Химический ожог

Слезотечение могут вызывать отравляющие вещества, летучие и жидкие. Вещества с едким запахом могут провоцировать раздражение и обильное слезотечение. Кроме этого, если химические вещества – шампунь, мыло, дезинфицирующие средства – попадут в глаза, они могут вызывать химически ожог, сильную боль и, как следствие, повышенную выработку слезы.

Патология носослезных каналов

Носослезный канал — это структура, начинающаяся со слезных точек во внутреннем углу глаза и проходящая под кожей вдоль спинки носа и заканчивающаяся в носу. По каналу излишки слезы утекают в нос. Есть много вещей, которые могут привести к блокировке слезных протоков, но наиболее распространенными, как правило, являются пыль или слизь. Также у некоторых кошек может с рождения отсутствовать канал или могут быть закрыты слезные точки в результате длительного воспаления. Слезы не могут должным образом стекать из глаз вашего питомца, когда эти протоки заблокированы, и это приводит к тому, что глаза всегда влажные, на носу появляются слезные дорожки. Проблема может затрагивать оба глаза и один.

Воспаление сосудистой оболочки глаза – увеит

Изнутри глазное яблоко как паутиной выстлано сосудами. Если инфекция проникает внутрь глаза, начинается воспаление сосудистой оболочки, и называется это – увеит.

Воспаление может вызывать скачки внутриглазного давления, помутнение внутриглазной жидкости, гной и кровоизлияния внутри глаза. Увеит сопровождается болью и повышенной выработкой слезы, из-за чего у кошки слезятся глаза.

Породная предрасположенность

Не существует пород кошек, для которых считается нормальной эпифора. Однако есть ряд пород, которые наиболее часто сталкиваются с этой проблемой из-за особенностей строения глаза.

К таким породам относятся брахицефалы (экзоты, персидская порода) и породы с круглыми выпуклыми глазами – британские, шотландские кошки.

Эти породы кошек моргают значительно реже и при моргании не всегда полностью смыкают веки, в результате чего роговица глаза может пересыхать, и в качестве компенсации вырабатывается повышенное количество слезы.

Почему у кошки слезится и течет один глаз?

Существует ряд патологий, в результате которых эпифора может быть из одного глаза. Если у кошки слезится один глаз, обычно это говорит о механической причине травмы, инородном теле, патологии век, беспокоящей глаз.

Травма роговицы

К ним относятся любые травмы, в результате которых нарушается целостность роговицы – язвы, глубокие поражения и эрозии на поверхности. Они невероятно болезненны и нуждаются в немедленном лечении, чтобы предотвратить дальнейшее повреждение глаза, проникновение инфекции, которое может потребовать хирургического вмешательства.

Инородное тело

Наиболее распространенным инородным телом в глазах, как правило, являются семена травы, особенно в конце лета и осенью. Они чаще всего попадают под третье веко, вызывая раздражение, что приводит к увеличению производства слезы.

Энтропион

Заворот век – заболевание, в результате которого край век заворачивается внутрь глаза, край века и шерсть трут роговицу. Это вызывает боль и дискомфорт. При длительном трении роговица травмируется, и появляются язвы. Наиболее предрасположенные породы – сфинкс, британские кошки и мейн-куны.

Люксация хрусталика

За зрачком, внутри глаза прикреплен хрусталик. Хрусталик — это плотная структура, в виде линзы, изменяющая свою кривизну для адаптации глаза при фокусировке зрения на дальних или близких объектах. Он крепится в подвешенном состоянии с двух полюсов. В результате травм, генетической предрасположенности или просто случайного совпадения мышцы могут порваться, и хрусталик люксирует (отрывается) в переднюю или заднюю камеру глаза. Это вызывает боль и дискомфорт, скачки внутриглазного давления, в результате чего у кота слезится глаз.

Глаукома

Стойкое повышение внутриглазного давления называется глаукома. В результате чего глаз может увеличиваться в размере, давить на внутренние и внешние структуры глаза, болеть и, в результате, ослепнуть.

Новообразования

Опухоли внутри глаза, за глазничным пространством внешних структур нарушают нормальную работу глаза, вследствие чего происходит повышенная выработка слезы.

Дополнительные симптомы

Кроме того, что у кошки текут глаза, болезнь могут сопровождать и другие симптомы:

Блефароспазм – состояние, когда кошка не может открыть глаз. Частый симптом при острой боли в глазах, травмах, инородных телах.

Энофтальм – состояние, при котором глаз втягивается в орбиту относительно своего нормального положения. Сопровождает такие патологии как увеит, заворот века, травмы.

Экзофтальм – выпячивание глаза из орбиты – сопровождает патологии, при которых глаз увеличивается в размере – глаукома, увеит, люксация хрусталика, опухоли.

Гиперимия и хемоз конъюнктивы – покраснение и отек слизистой оболочки глаза – возникает при развитии конъюнктивита, проникновении вирусов и бактерий.

Васкуляризация – прорастание сосудов в роговицу – сопровождает травмы роговицы, воспалительные заболевания глаз.

Мутность глаз может сопровождать любую болезнь глаза.

Изменение цвета радужки возникает в результате воспалительных заболеваний внутри глаза – увеита, люксации, глаукомы и новообразований.

Изменение характера выделений с прозрачного на мутные, желтые, липкие зеленые. Это говорит о присоединении инфекции или развитии вируса.

Чихание и кашель – основной симптом вирусных заболеваний кошек, поражающих верхние дыхательные пути.

Снижение аппетита, активности часто сопровождает состояния, вызывающие боль и повышение температуры.

Зуд глаз сопровождает вирусные заболевания, аллергию, конъюнктивиты, инородны тела, энтропион.

Все симптомы нуждаются в вашей реакции и в обращении за помощью.

Диагностика патологий

Для того чтобы определить причину, почему у кота слезятся глаза, необходимо провести офтальмологический осмотр.

На приеме врач внимательно осмотрит глаза и веки, в том числе под лупой. Большинство патологий можно легко заметить при должном освещении и увеличении – энтропион, люксацию хрусталика, воспаление конъюнктивы и инородные тела.

Также доктор проверит зрительные рефлексы, сокращение зрачка на свет, чувствительность роговицы. По мере необходимости проводятся тесты для постепенного исключения той или иной причины. В них могут входить:

Окрашивание роговицы флуоресцеином – это позволит определить, есть ли повреждения на роговице

Тест на проходимость носослезных каналов – слезу окрашивают и ждут некоторое время, в норме она должна выйти через носослезный канал в нос

Измерение внутриглазного давления

Осмотр глазного дна при помощи офтальмоскопа – позволяет оценить наличие воспаления и состояния сосудистой оболочки глаза

УЗИ глаза – необходимо для оценки положения хрусталика и наличия новообразований

Взятие смывов с глаз для ПЦР-диагностики на определение вирусов.

Кроме этого, может быть рекомендовано общее клиническое обследование в виде анализов крови для оценки состояния внутренних органов, степени воспалительного процесса.

ветеринар обследует кота, у которого слезятся глаза

Что делать, если у кота слезятся и текут глаза?

Итак, как и чем лечить кошку, если у нее слезятся и текут глаза, определяют, исходя из обнаруженных причин. Например, если причина в инородном теле, достаточно просто его удалить.

При развитии воспалительных процессов, вследствие проникновения вирусов или бактерий, назначают капли или мази в глаза с антибиотиком и симптоматические препараты внутрь. Лечение таких патологий комплексное и длительное. К таким болезням относятся – конъюнктивит, увеит, герпесвирус кошек и другие.

Если причина слезотечения патология носослезных каналов, то терапия не эффективна и требуется малоинвазивная хирургия – промывание каналов, восстановление слезных точек или бужирование (установка в каналы гибкой лески).

Для заживления язв и эрозий потребуется применение местных капель – с антибиотиком, кератопротекторы (заменители слезы), в редких случаях противовоспалительные капли. Препараты чаще всего назначаются медицинские. И ни в коем случае нельзя применять препараты, в составе которых есть гормоны (дексаметазон, преднизолон).

для подбора способа лечения кошки, у которой слезятся и текут глаза, необходимо провести диагностику и определить причины

Для лечения глаукомы стараются устранить ее причину, назначают препараты для снижения внутриглазного давления и мочегонные. Если терапия не дает результата, то требуется проведение хирургического лечения глаукомы или удаления глаза.

При попадании в глаза химических компонентов требуется обильное промывание глаз водой или физиологическим раствором, закапывание кератопротекторов.

Для лечения аллергии проводят поэтапное исключение всех возможных причин, то есть обработка от паразитов, гипоаллергенная диета. Не существует анализов для определения конкретного вида аллергии.

Только хирургически можно устранить ряд проблем – заворот век, люксацию хрусталика.

Профилактика проблем

Для того чтобы профилактировать заболевания глаз, регулярно проводите осмотр мордочки кошки. При обнаружении выделений, изменения цвета шерсти вокруг глаз, покраснения запишитесь на прием к врачу.

Для профилактики вирусных инфекций регулярно проводите обработки от паразитов и вакцинацию кошки.

Чтобы избежать травм, исключите самовыгул, обстригайте когти вместе живущим котам.

Контролируйте рацион питомца, придерживайтесь однообразного и сбалансированного кормления.

Если кот не может самостоятельно проводить уход за глазами, регулярно умывайте его и очищайте шерсть теплой водой или лосьонами для глаз.

Если глаза слезятся у котенка

У котенка могут слезиться глаза в результате развития вирусных инфекций, проблем с носослезными каналами, реже – в результате врожденных патологий – энтропиона.

Кошачий герпес является заразным вирусом. Существует много различных симптомов кошачьего герпеса. Большинство из них могут длиться две-три недели, но вирус может находиться в состоянии покоя внутри тела кошки в течение многих месяцев.

Инфекции верхних дыхательных путей могут включать такие симптомы как: выделения из глаз, покраснение глаз, чихание, выделения из носа, слюнотечение, кашель, лихорадка, потеря аппетита.

При отсутствии лечения развивается кератит (воспаление роговицы), язвы и воспаление передней камеры глаза.

Кроме этого, у котенка, заразившегося инфекцией, в очень раннем возрасте возникают спайки конъюнктивы с роговицей – симблефарон. Это требует хирургической коррекции и вызывает постоянный дискомфорт, боль и слезотечение.

При наличии любых симптомов инфекции требуется как можно скорее обратиться к врачу, дабы избежать необратимых последствий.

Если у котенка слезится один глаз, и это возникло постепенно, то, вероятнее всего, у него проблемы с носослезными каналами. Часто у молодых животных закупорку канала вызывает родовая слизь, попадающая туда при рождении, пыль и шерсть. А если симптомы развились резко, и котенок живет с другими кошками, то стоит осмотреть глаза на наличие травм роговицы.

У кошки текут глаза – главное

Повышенная выработка слезы – защитная реакция глаза на боль, дискомфорт или наличие патологий в системе оттока слезы.

Если кроме эпифоры имеются другие симптомы – боль, покраснение, зуд – стоит немедленно обратиться к врачу.

Для того чтобы определить причину и назначить лечение, требуется офтальмологический осмотр и проведение тестов.

Лечение может быть местными препаратами внутрь и хирургическим – зависит от причины.

Ряд патологий несут косметический дефект и не ведут к серьёзным проблемам со здоровьем – закупорка носослёзного канала, породные особенности. Остальные причины могут привести к необратимым последствиям и требуют срочного лечения.