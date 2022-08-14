Как использовать зубную пасту в быту

Благодаря своему составу зубная паста может пригодиться не только для чистки зубов, но и для домашних дел, иногда даже очень неожиданных. Как ее использовать в быту, рассказываем в материале "Рамблера".

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Для чистки кроссовок

Зубная паста - эффективное средство для борьбы с потертостями на белых кроссовках. Возьмите старую зубную щетку и самую простую, негелевую белую пасту. Вотрите ее в обувь, оставьте на 10 минут, а затем протрите поверхность кроссовок влажной тряпкой. Повторять процедуру можно до тех пор, пока не появится необходимый эффект.

Для мытья посуды

Паста для зубов хорошо справляется с неприятными запахами. Используйте ее для сосудов, в которых со временем образуется затхлый аромат. Например, для термосов, спортивных и детских бутылочек. Также с помощью зубной пасты легко очистить кофейный и чайных налет на кружках.

Для полировки серебра

Для того, чтобы изделие из серебра приобрело прежний блестящий вид, нанесите на него негелеобразную пасту, намочите и почистите старой зубной щеткой. Для лучшего эффекта можно оставить пасту на 5-10 минут и затем проделать то же самое.

Для очистки утюга

Для начала убедитесь, что утюг не горячий и не вставлен в розетку, и только потом приступайте к очистке. Чтобы смыть грязь, нанесите зубную пасту на прибор, потрите тряпкой и смойте. Затем погладьте в режиме пара какую-нибудь старую тряпку в течение пяти минут.

Для мытья пола