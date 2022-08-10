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2 часа назад

Как не гладить вещи после стирки в машинке — 5 лайфхаков

Чемпионат.com

Дело не в лени. Утюг может испортить форму.

5 лайфхаков: как не гладить вещи после стирки в машинке
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Горячий воздух вредит больше всего тянущимся тканям, из которых чаще всего и делают спортивную одежду. Она теряет эластичность, а со временем из неё начинают вылезать волокна. К тому же, форму желательно стирать после каждой тренировки, а такая частая глажка займёт немало времени и сил.

Мы предлагаем пять способов, которые помогут отказаться от глажки спортивной формы.

Делайте акцент на синтетических тканях

Ткани с синтетическим волокном (лайкра, ацетат, полиэстер) мнутся намного меньше, чем полностью натуральные материалы. И это не единственный плюс. Почему многие спортсмены предпочитают синтетическую одежду для тренировок, читайте в материале по ссылке.

Вовремя доставайте вещи из стиральной машинки

Сегодня почти в каждой стиральной машинке есть программы, снижающие потребность в глажке. Также бывают порошки и гели для стирки с таким же эффектом. Очень важно вытащить вещи из машинки сразу же после окончания стирки и отправить сушиться. Если мокрые вещи останутся в барабане, они быстро помнутся, и все остальные манипуляции не сработают должным образом.

Встряхивайте вещи перед сушкой

Такая простая вещь, как развешивание одежды, может играть решающую роль. Перед тем как повесить, встряхните и расправьте вещи, чтобы они высохли ровно.

«Увлажняйте» одежду

Уловка заключается в том, чтобы немного увлажнить вещи перед ноской. Когда вы идёте в душ, повесьте одежду, которую планируете надеть в этот день, в ванную: пар смягчит её и частично разгладит складки.

Храните вещи правильно

Как только вы снимете одежду с бельевой верёвки, сразу разгладьте её руками на плоской поверхности и храните в сложенном виде. При этом складывать вещи в высокие стопки не стоит — из-за большого веса нижние слои будут мяться. Максимальная рекомендуемая высота — примерно пять предметов одежды.

Используя такие простые лайфхаки, можно значительно сэкономить время после каждой стирки.

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