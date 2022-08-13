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1 час назад

Кожа и пепел: откуда берется пыль в квартире

Даша Краснова

Пыль дома раздражает и от нее невозможно избавиться, даже если у вас нет домашних животных и хлама в квартире. Даже если вы только что убрались, частицы пыли вновь осядут на книги и полки. "Рамблер" расскажет, откуда берется пыль.

Кожа и пепел: откуда берется пыль в квартире
Фото: unsplashunsplash

Полностью исключить дома не получится. Особенно, если ваш дом расположен близко к широкой дороге, частицы грязи с которой оседают на окнах и подоконниках. Но уже внутри квартиры можно уменьшить количество источников пыли.

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Источники пыли

  • ковры,
  • шторы,
  • сувениры и книги, стоящие на полках,
  • подушки с натуральными наполнителями,
  • одеяла и покрывала,
  • уличная одежда и обувь.

Многие ошибочно считают, что закрытые окна помогут избежать попадания частиц пыли в помещение, но это не так. В закрытом помещении вредные частицы наоборот скапливаются быстрее.

Вы могли заметить, что пыль скапливается в одних и тех же местах. Зачастую это поверхности мебели, стены и потолок, а самые запыленные места обычно находится в дальних углах, куда трудно подобраться. Собирать сувениры – любимое занятие многих туристов, но если вы не будете протирать их, то начините собирать что-то другое.

Так что первое правило по уменьшению пыли в квартире – постоянное проветривание. Второе – использование воды, достаточно каждые два дня смахивать пыль с поверхностей, и общий вид квартиы станет заметно лучше.

Из чего состоит пыль

Основной процент в составе пыли – это продукты разложения тканей, частицы круп с кухни, чешуйки волос.

  • минеральные частицы (соли, пепел, почва и т.д.) – 35%;
  • кожа – 19%;
  • продукты разложения бумаги и текстиля – 12%;
  • цветочная пыльца – 7%;
  • сажа и частицы дыма – 3%;
  • неустановленные составляющие – 24%.

Способы борьбы с пылью

Помимо банальной уборки, существуют специальные приборы с системой фильтрации воздуха, которые улавливают даже самые мелкие частицы, которые оседают на специальных фильтрах.

Отличный помощник для свежего воздуха – это увлажнитель. Частицы пыли и вода имеют разные заряды, поэтому капли воды притягивают к себе пыль в воздухе, она оседает на поверхности и убрать их становится намного проще. Правда, такой вариант подойдет только для сухих квартир.

Чем опасна пыль

Оказывается, в домашней пыли могут завестись клещи. Это невидимые глазом паразиты, которые могут вызвать сильнейшую аллергию, особенно у людей со слабой дыхательной системой.

Если у человека часто случаются бронхиты, есть бронхиальная астма или другие заболевания органов дыхания, то домашняя пыль будет провоцировать негативные состояния.

Дом и сад,
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